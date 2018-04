Movia indgår rammeaftale om udstyr til stoppesteder

Onsdag 25. april 2018 kl: 16:13

Af: Redaktionen Det første passagererne møder, når de skal med bussen, er stoppestedet. Er der ordentlige venteforhold ved stoppestedet, en bænk at vente på, læ for vind og regn, skraldespande til affald, og et ordentligt sted at stille cyklen? Hvis svaret er ja, er den første barriere for at bruge bussen allerede overvundet.Derfor har Movia indgået en ny tværkommunal rammeaftale med virksomheden Veksø for at give passagererne bedre kvalitet og mere komfort ved stoppestederne. Rammeaftalen med Veksø, der har arbejdet med at designe og fremstille byrumsinventar i over 65 år, giver kommunerne adgang til at opgradere og vedligeholde stoppesteder med moderne, ensartet udstyr. Ved at udbyde opgaven gennem Movia, kan kommunerne købe stoppestedsudstyr til en reduceret pris. Og når der investeres i bedre stoppesteder, får kunderne en samlet oplevelse på tværs af kommunegrænserne.- Stoppestederne er døren til den kollektive bustransport, og som med alle andre indgangspartier påvirkes vores samlede oplevelse af, hvordan man bliver budt velkommen. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu indgår en aftale med Veksø, som giver kommunerne mulighed for at opgradere stoppestederne på en enkel måde og efter et moderne, ensartet koncept, siger analysechef i Movia, Peter Rosbak Juhl.Projektkonsulent hos Veksø, Mikkel Nylander Rosenquist, peger på, at virksomheden lever af at skabe byrum, hvor mennesker nyder at opholde sig.- Vi er derfor glade for at have vundet aftalen med Movia og ser frem til at levere stoppesteder i et unikt design, som vi håber, passagererne vil opleve som smukke, trygge og brugervenlige. Med den nye designlinje til stoppestederne hjælper vi samtidig Movia med at skabe en fælles identitet for den offentlige transport på Sjælland på tværs af 45 kommuner”, siger Mikkel Nylander Rosenquist.Der vil være to produktlinjer at vælge imellem for kommunerne - et basis-sortiment med fokus på funktionalitet og pris til brug for stoppesteder med få brugere, og et tilkøbs-sortiment med højere designmæssig standard, der egner sig til opsætning ved større stoppesteder med megen trafik og i byerne.Med Movias nye rammeaftale forventes det samtidig, at indkøb af stoppestedsudstyr vil blive nemmere at bestille og administrere for kommunerne, da Veksø tilbyder samme bestillingssystem, som anvendes af Nordjyllands Trafikselskab og kommunerne i Nordjylland.Med Movias Trafikplan 2016 blev der opstillet en målsætning om, at kommunerne som vejmyndighed bør have fokus på løbende at opgradere og vedligeholde udstyret ved de ikke-reklamefinansierede stoppesteder. For at understøtte kommunernes arbejde på området blev der ligeledes i Trafikplan 2016 besluttet, at Movia skulle udbyde og indgå en fælles rammeaftale for kommunerne med henblik på indkøb af udstyr til stoppesteder. En aftale, der skal styrke kundeoplevelsen, løfte kommunernes udbudspligt, og sikre, at kommunerne kan opnå prismæssige fordele ved at indkøbe udstyr i fællesskab. Rammeaftalen med Veksø er gældende de kommende fire år med option på yderligere to års forlængelse.









Fakta om Veksø:

Veksø har over 65 års erfaring med at designe og levere byrumsinventar

Serien af komponenter til Movias stoppesteder består af både bænke, lænestativer, affaldsspande, læskærme og cykelstativer

Designet har Veksø udviklet i samarbejde med C.F. Møller Design.

De to selskaber har tidligere samarbejdet om lignende projekter med udstyr til stoppesteder til Nordjyllands Trafikselskab og Aarhus Letbane







