Politiet kontrollerede 105 køretøjer ved Halsskov rasteplads

Onsdag 25. april 2018 kl: 15:22

Politiets resultat af færdselsaktionen

Der blev i alt standset 55 tunge køretøjer, heraf var 16 udenlandske tunge køretøjer

Der er i alt optaget rapport (sigtelse) på 15 tunge køretøjer, heraf 3 på udenlandske tunge køretøjer. Den ene af disse sager var en manipulationssag af forureningsbegrænsende udstyr (AdBlue)

Det første køretøj, der blev standset på dagen, fik inddraget nummerpladerne

Den mobil bremseprøvestand havde hele dagen et tæt samarbejde med Færdselsstyrelsen og kontrollerede 19 af de i alt 55 kontrollerede køretøjer. Disse fordelte sig på 10 lastbiler og 9 påhængskøretøjer. Af disse køretøjer blev 6 indkaldt til syn, og der blev inddraget ét sæt nummerplader.

Øvrige myndigheder

Politiet assisterede Fødevarestyrelsen og Skat på den måde, at politiet standsede køretøjer af interesse for dem, som de herefter kontrollerede i bund af egen drift.

Fødevarestyrelsen: 13 kontrolledere køretøjer

Skat: 20 kontrollerede køretøjer

Forsvarets Bilinspektion: 30 kontrollerede køretøjer. Disse køretøjer, indregistreret til forsvaret, foretog de selv kontrol af

Af: Redaktionen Der var færdselskontrol tre steder i Danmark - Aalborg, Vejle og ved Halsskov rasteplads ved Storebæltsbroen. Ved sidstnævnte kontrolsted deltog ca. 50 personer fra Tungvognscenter Øst og de øvrige fire deltagende myndigheder - Skat, Fødevarestyrelsen, Færdselsstyrelsen og Forsvarets Bilinspektion.Aktionen foregik på den måde, at køretøjer, som vakte politiets interesse ved betalingsanlægget ved Storebæltsbroen fik et signal fra politiets motorcykelbetjente om, at de skulle følge med til rastepladsen, hvor de forskellige myndigheder stod klar til at tjekke chaufførernes køre- og hviletid, last og synspapirer.Politiets mobile bremseprøvestand var også opstillet og klar til at kontrollere, om bremserne på køretøjerne var i orden.Det var primært tunge køretøjer, der blev tjekket ved dagens aktion, men et par varebiler fangede også politiets interesse og blev tjekket på af Skat på rastepladsen.