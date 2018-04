Skinnerne ligger i ring under København

Onsdag 25. april 2018 kl: 14:06

Den sidste fase inden åbningen



Fakta:

Cityringen forbinder Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og City med 17 nye underjordiske metrostationer

Cityringen vil give et kæmpe løft til infrastrukturen i hovedstaden, da den station, der ligger længst væk på ringen, kan nås på 12 minutter

Anlægsarbejdet på Cityringen begyndte i 2011, og det nye metrosystem ventes at åbne i sommeren 2019

Af: Redaktionen - Metroen er en effektiv og nødvendig transportform i en hovedstad som København, hvor befolkningstallet vokser kraftigt. Med den udbyggede metro vil byen bedre kunne rumme den store efterspørgsel efter flere boliger. I de her dage hvor Cityringen fysisk bliver sluttet og forbundet med skinner, kan vi for alvor se frem til, at dørene næste år slås op for passagererne, sagde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.Selve anlægsarbejdet med Cityringen blev indledt i 2011, men allerede i 2009 blev store pladser gravet op for, at der kunne gøres plads i undergrunden til at anlægge de i alt 17 underjordiske stationer.- Metrobyggeriet har længe sat sit præg på Københavns bybillede. Det er fantastisk, at vi nu er så langt med skinnerne, og fra næste sommer kan vi aflevere en by tilbage med kollektiv trafik i top-klasse - og med nye, flotte stationspladser, hvor der er tænkt grønne træer og buske ind og gode muligheder for at opholde sig. Det ser jeg meget frem til, siger overborgmester Frank Jensen.Over alt i hovedstaden mærker byen og dens gæster, at metrobyggeriet nærmer sig sin afslutning. De store grønne byggepladshegn falder ét efter ét, så anlægsgartnere kan tage over på overfladen og gøre stationspladserne klar, mens stationerne gøres færdige under jorden, og togene testes.- Dagens markering var endnu en vigtig milepæl på rejsen mod Cityringen. På Frederiksberg kan vi næsten ikke vente på, at ringen bliver sluttet, så Frederiksberg og resten af Hovedstaden går fra at have en metrolinje til et metronet, siger Jørgen Glenthøj, borgmester i Frederiksberg Kommune.Cityringens to tunneller er forbundet af skinner. Det efterfølgende støbearbejde er færdigt i den ene tunnel, mens støbearbejdet afsluttes i den anden tunnel i løbet af de kommende to uger. Lige nu testkøres der på Cityringen under Vesterbro, Frederiksberg og Nørrebro. Men i løbet af i år udvides testkørslen til hele ringen, så den nye metrolinje er klar til at køre med passagerer, når Cityringen åbner i sommer 2019.