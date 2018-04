Dansk Erhverv bakker op om vækstteam for logistik og handel

Onsdag 25. april 2018 kl: 12:40





I Dansk Erhverv glæder man sig over, at transportbranchen er stærkt repræsenteret i det nye vækstteam.





- Det er enormt positivt, at transportbranchen er så stærkt repræsenteret i Vækstteamet - ikke mindst med tilstedeværelsen af Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV, og som repræsenterer en af verdens største logistikvirksomheder. Det øger vækstteamets legitimitet og potentielle indflydelse, og det kan vi fra Dansk Erhvervs side kun bakke op om, siger Jesper Højte Stenbæk og fortsætter:



- Al handel kræver god logistik. Både globalt og lokalt. Danske logistikvirksomheder understøtter den globale og lokale frihandel. Og den danske logistikbranche er langt større end dansk erhvervslivs størrelse egentlig tilsiger. Det betyder at vi har en international styrkeposition her som vi skal gøre endnu stærkere. Det er vi glade for at Vækstteamet giver os mulighed for.





Fakta om dansk handel:

Handelssektoren består af engros- og detailhandlen, der samlet omsætter for 1.260 milliarder kroner om året. Sektoren beskæftiger 476.000 personer, hvilket svarer til 22,7 procent af de private arbejdspladser i Danmark

Detailhandlens årlige omsætning er 368 milliarder kroner og branchen beskæftiger 304.000 personer svarende til 14,5 procent af den samlede private beskæftigelse.

De 13.700 danske engrosvirksomheder beskæftiger 172.000 ansatte svarende til 8,2 procent af den samlede private beskæftigelse. Engrosbranchen omsætter samlet for 892 milliarder kroner om året, hvoraf 296 milliarder kroner er eksport

Af: Redaktionen - Danmark er en rigtig stærk spiller på logistikområdet. Det betyder, at der hver dag organiseres globale transporter i Danmark, som aldrig kommer til eller gennem Danmark. Arbejdet kunne lige så godt ske i Østen eller Afrika, hvor lønningerne eksempelvis er lavere, men det sker her fordi, danske speditører simpelthen er bedre end deres udenlandske kolleger. Det kan skyldes, at Danmark er en gammel handelsnation, der har tradition for at organisere vareflowet, og det kan skyldes, at området ikke har haft politisk bevågenhed og derfor har været befriende undtaget fra politiske tiltag og sektorlovgivning. Det glæder vi os til at det nye vækstteam blandt andet kommer til at se nærmere på, siger Jesper Højte Stenbæk.