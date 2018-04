Transportorganisation ser frem til tæt parløb med nyt vækstteam for handel og logistik

Onsdag 25. april 2018 kl: 12:17

Af: Redaktionen I forbindelse med præsentationen af vækstteamet for handel og logistik fremfører ITD, at organisationen vil gøre sit til, at vejgodstransporterhvervets store betydning i den samlede logistikkæde bliver gjort synligt.





- Det glæder os, at regeringen har lyttet til os og nedsat et vækstteam for handel og logistik. Det har vi i ITD arbejdet på længe. Og vi er klar til at levere alle de input og alt det arbejde, som vækstteamet har brug for på vejgodstransportområdet, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





- Danmark er en stærk international spiller på vejgodstransportområdet, og det ønsker vi fortsat at være. Men hvis det skal kunne lade sig gøre, kræver det, at transportvirksomhederne rustes til at udnytte de digitale og teknologiske muligheder, så de kan stå distancen i et marked præget af stærk international konkurrence. Her tror vi på, at et øget fokus fra regeringen med et vækstteam for handel og logistik kan være med til at klargøre danske transport- og logistikvirksomheder til udfordringerne, siger Carina Christensen videre.





Parallelt med erhvervs- og transportministerens vækstteam har ITD nedsat sit eget vækstpanel, der er bredt sammensat af transportforskere, transportkøbere og transportører med forskellige perspektiver på vejgodstransporterhvervet.





- Vi ser frem til et tæt parløb mellem ITD’s vækstpanel for vejgodstransporten og regeringens lidt bredere vækstteam for handel og logistik. Vi ser gode muligheder for et stærkt samspil, og vi vil gøre vores til, at vejgodstransporterhvervets store betydning i den samlede logistikkæde bliver synliggjort, siger Carina Christensen.





Et af vækstteamets medlemmer kommer fra DSV Group, hvor DSV Road er medlem af ITD.





Vækstteamets medlemmer er:



Formand:

Michael Løve, administrerende direktør, Netto International - Vi ser frem til et tæt parløb mellem ITD’s vækstpanel for vejgodstransporten og regeringens lidt bredere vækstteam for handel og logistik. Vi ser gode muligheder for et stærkt samspil, og vi vil gøre vores til, at vejgodstransporterhvervets store betydning i den samlede logistikkæde bliver synliggjort, siger Carina Christensen.Et af vækstteamets medlemmer kommer fra DSV Group, hvor DSV Road er medlem af ITD.Vækstteamets medlemmer er:Formand:

Anne Kathrine Steenbjerge, administrerende direktør, ANCOTRANS

Annette Estø, direktør, Fleye ApS

Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør, DSV Group

John Tønnes, administrerende direktør, Lagkagehuset

Martin Christian Hansen, administrerende direktør, Mover

Mette Maix, administrerende direktør, Flying Tiger Copenhagen

Mikkel Hippe Brun, SVP for APAC, Tradeshift

Stefan Plenge, administrerende direktør, Nemlig.com

Thomas Pedersen, administrerende direktør, Winefamly



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.