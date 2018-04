Nyt vækstteam skal sætte fokus på vækst i handels- og logistikerhvervene

Onsdag 25. april 2018 kl: 12:07

Vækstteamets medlemmer er:

Michael Løve, administrerende direktør, Netto International

Anne Kathrine Steenbjerge, administrerende direktør, ANCOTRANS

Annette Estø, direktør, Fleye ApS

Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør, DSV Group

John Tønnes, administrerende direktør, Lagkagehuset

Martin Christian Hansen, administrerende direktør, Mover

Mette Maix, administrerende direktør, Flying Tiger Copenhagen

Mikkel Hippe Brun, SVP for APAC, Tradeshift

Stefan Plenge, administrerende direktør, Nemlig.com

Thomas Pedersen, administrerende direktør, Winefamly

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Derfor nedsætter VLAK-Regeringen et vækstteam for handel og logistik, der skal hjælpe med at identificere de barrierer, som handels- og logistikerhvervet oplever, og komme med anbefalinger til, hvordan vi fremover kan sikre vækst i handels- og logistikerhvervet.- Danske forbrugere og virksomheder er blandt de mest digitale i verden, men i en verden, hvor forbrugsmønstre ændrer sig markant, er det vigtigt, at vi ikke læner os tilbage. Danmark skal gå forlæns ind i fremtiden og være på forkant med udviklingen for at klare sig internationalt, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og fortsætter:- Jeg er derfor glad for, at vi har samlet et stærkt hold af frontløbere fra handels- og logistikvirksomheder, der kan komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke sine positioner i disse erhverv.En analyse fra World Economic Forum og Accenture (2017) viser, at Danmark kan opnå en gevinst på knap 30 milliarder kroner, hvis potentialet i e-handel udnyttes.Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen (LA) peger på, at Danmark gennem mange år har været et af de førende lande på transport- og logistikområdet.- Og der sker rigtigt meget på området i disse år, hvor nye teknologier vinder frem, og innovation skaber grobund for nye forretningsmuligheder. Med nedsættelsen af dette vækstteam har vi samlet et stærkt og kompetent hold, som skal komme med anbefalinger til og bud på, hvilke forhindringer danske handels- og logistikvirksomheder oplever i deres hverdag, og hvordan rammevilkårene bedst kan sikre, at Danmark fortsat kan have en førende position, og at virksomhederne får de bedste betingelser for at imødekomme forbrugernes krav og behov, siger Ole Birk Olsen.VLAK-Regeringens vækstteam har fået Michael Løve, der er administrerende direktør i Netto International, som formand.- Jeg glæder mig til sammen med resten af vækstteamet at påpege mulighederne og komme med løsningsforslag til, hvordan danske rammevilkår kan understøtte vækst i handels- og logistikerhvervet, siger han i den forbindelse.Vækstteamet tager fat på sin opgave i maj og forventer at afgive sine anbefalinger til regeringen sidst i oktober i år.Formand: