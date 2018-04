- Ny arbejdsgiver er kommet op på godt 100 medlemmer

De to mest afgørende faktorer for arbejdslysten hos både ITD-medlemmers medarbejdere og den gennemsnitlige dansker er, at arbejdet giver mening, og at vi mestrer vores job.





- Det var i forvejen vores opfattelse, at folk er glade for at arbejde i vejgodstransportbranchen. Men det er rigtig dejligt at få sat tal på, at arbejdslysten hos de ansatte i ITD’s medlemsvirksomheder er høj og faktisk højere end danskernes gennemsnitlige arbejdslyst, siger Trine Schiørring Plesner, der er direktør for ITD Arbejdsgiver.