Lov om varebiler fremsættes i denne uge - af flertallet

Tirsdag 24. april 2018 kl: 11:12

Vedtages ultimo maj



Venstre: Fri bane for udenlandske varebiler



To år undervejs

NORTRA-dommen



Postnord og 3F vil stramme



Transportministeren: Uegnet forslag



overimplementerer EU-regler til skade for danske virksomheder (EU har ikke godskørselsregler for varebiler)

er uegnet til at bekæmpe social dumping, sort arbejde og illegal arbejdskraft

vanskeliggør visse deleøkonomiske tiltag

er vanskelig at håndhæve

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Claus Djørup - Det forslag skal bare fremsættes!- Vi fremsætter det forslag hurtigst muligt!Det er de umiddelbare reaktioner hos de to største partiers trafikordførere, Kim G. Christiansen (DF) og Rasmus Prehn (S) på, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) afviser at fremsætte det lovforslag, som hans ministerium har udarbejdet loyalt efter et flertals retningslinjer.Forslaget er sendt fiks og færdig til Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF, som ønsker en godskørselslov for varebiler op til 3.500 kg. Det sker med en opfordring til selv at fremsætte forslaget som et privat lovforslag.Så følger en sætning, der for politiske nørder er lig med forhaling: - Lovforslaget har ikke været til lovteknisk gennemgang i Justitsministeriet, tilføjer Ole Birk Olesen.- Det er bare en måde at trænere det på, siger Kim G. Christiansen.- Vi er paf over, at Ole Birk Olesen vælger en så konfrontatorisk stil, når der er et flertal i Folketinget, der ønsker den lov. Jeg håber, at vi får vedtaget den lov inden sommerferien, erklærer Karsten Hønge (SF).- Det er regulært benspænd, udbryder Henning Hyllested (EL).Partierne ventes at fremsætte et justeret lovforslag omkring 25. april, efter at det er synet af Folketingets jurister.Det kan nå at blive vedtaget i slutningen af maj, medmindre det lykkes regeringspartierne at få det udskudt med en byge af spørgsmål, som i virkeligheden stiles til Justitsministeriets lovkontor.Regeringspartierne kan nemlig udnytte, at forslaget ikke har været omkring Justitsministeriets lovkontor, påpeger Henning Hyllested. Derfor skal det afklares, om det kan sendes til juridisk gennemgang, når regeringen ikke selv fremsætter det.Statsministerpartiets trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen (V), får befæstet sin modstand ved at læse høringssvarene.- Der bliver alt for meget bureaukrati og bøvl, og det rammer i virkeligheden ikke skiven. Man modarbejder målet om ordnede forhold inden for branchen, siger Kristian Pihl Lorentzen og fortsætter:- Hvis man bor på den anden side af den danske grænse, kan man køre varebil uden om de danske regler. Derfor ønsker vi ikke at fremsætte dette lovforslag.De fem partier i godsvarebilsflertallet (S, DF, EL, AL, SF) vedtog 31. maj 2016 et beslutningsforslag (B165), der pålagde regeringen at fremsætte lovforslag om, at varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af godskørselslovens principper.De er i store træk tilfredse med indholdet.Lovforslaget gælder varebiler mellem 2.000 og 3.500 kg. Bagatelgrænse for godspakker sættes til 11 kg. Egenkapitalen skal udgøre mindst 150.000 kroner ved de to første tilladelser og yderligere 40.000 for hver ekstra tilladelse. Videre stilles der krav om uddannelseskursus og efteruddannelse.I bemærkningerne om løn- og ansættelsesvilkår henviser Transportministeriet til Højesterets såkaldte NORTRA-dom, som anerkender enhver overenskomst, der betegnes som kollektiv.Her kan regeringen muligvis drive en kile ind mellem Dansk Folkeparti og de røde partier.Postnord Danmark beklager, at godsvarebiler slipper for køretids- og pausebestemmelser.Til 3F's fortrydelse indføres der ikke et transportkøberansvar, som vil gøre afsendere ansvarlige for manglende vognmandstilladelse ved fragt af gods over 11 kg.Ole Birk Olsen holder forslaget ud i strakt arm, fordi det:Endelig appellerer han til de fem partier om at besinde sig og fjerne bestemmelsen om, at virksomheder skal anmelde varebiler til Skat, når de ikke er omfattet af kravet om tilladelse til at køre gods for fremmed regning.Det skal ellers hjælpe politiet med unødig kontrol, da langt de fleste varebiler ikke vil blive omfattet tilladelseskravet.Det vil imidlertid være temmelig dyrt for erhvervslivet, men Ole Birk Olesen kan ikke pege på en billigere løsning.