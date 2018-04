Volvo Trucks vil sælge brugte lastvogne i Europa

Mandag 23. april 2018 kl: 19:27

Andreas Gustafsson (tv) og Mikko Nevala.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Arrow Truck Sales, Inc. blev etableret i 1950 og er vokset til at blive det førende sted i USA at handle brugte lastvogne i det mellemtunge og tunge segment. Arrow har opbygget et solidt omdømme i den nordamerikanske lastvognsindustri ved at forsyne kunderne med brugte lastvogne af høj kvalitet.Det nye selskab, Arrow Truck Sales GmbH, vil operere selvstændigt og uafhængigt af Arrow i USA og de nuværende afdelinger for brugte lastvogne i Volvo Trucks’ markedsselskaber og Truck Centre i Europa. Arrow Truck Sales GmbH starter som en mindre enhed med lokaler uden for Berlin, tæt på lufthavne, motorveje og Volvo Truck Centeret i Wildau.- Brugte lastvogne er en vigtig del af vores nuværende forretningsmodel og bliver sandsynligvis endnu vigtigere fremover med et øget behov for fleksible ejerløsninger hos vores samarbejdspartnere, siger Roger Alm, der er direktør for Volvo Trucks Europa.Andreas Gustafsson, som har en baggrund i Volvo, bliver administrerende direktør for Arrow Truck Sales GmbH. Mikko Nevala, der er nuværende chef for afdelingen for brugte lastvogne i Volvo Trucks Finland, bliver direktør for indkøb og salg i den nye enhed.- I dag er markedsplatformen for brugte lastvogne meget digital. Men vi anser stadig online marketing og e-handel for områder, hvor vi har mulighed for at udvikle os yderligere. Det handler om at gøre det let og bekvemt for kunderne at finde og købe en brugt lastvogn af høj kvalitet, siger Andreas Gustafsson.