Brintbranchen holdt årsmøde i medvind

Onsdag 25. april 2018 kl: 12:00

Af: Redaktionen Ser Energy har siden starten i begyndelsen af 00’erne fokuseret på den brint, som via elektrolyse kan hentes ud af methanol, som kan opbevares i en almindelig tank uden behov for tryk eller nedkøling. Det giver en række håndteringsmæssige fordele, for flydende brændstof til eksempelvis biler er ret enkelt at håndtere med den forsyningsstruktur, der findes i dag i form af tankvogne og traditionelle tankstationer med benzin og diesel.Udfordringen set i et bæredygtigt perspektiv er, at metanolen - træspritten - skal være produceret på bæredygtig vis - eksempelvis ud fra biogas eller ved at trække CO2 ud af røgen fra skorstenene på kraftværker, der baserer deres el- og varmeproduktion på biomasse.Er methanolen det, er der tale om grøn brændstof med en række fordele:





Brinten fra methanolen kan bruges til el-produktion i en brændselscelle og drive en el-bil

Varmen fra processen med at trække brinten ud af methanolen bruges til opvarmning af bilen

El-biler er støjsvage og udslippet er begrænset til vanddamp

Methanol er en af de måder, man kan lagre overskudsenergi fra vindmøller og solceller på



Selvom indlægget fra Mads Friis Jensen, der er CCO i Ser Energy var det sidste på dagens program, giver det en god indgang til denne artikels beskrivelse af de muligheder, der tegner sig, når det drejer sig om overgangen fra fossile brændstoffer baseret på olie og kul til bæredygtig baseret på den energi, som solen i rigelige mængder skaber her og nu - direkte via solceller og inddirekte via vindmøller. For det er solens opvarmning af luften og jordens rotation, der skaber vinden, som får møllerne til at dreje rundt.





Fælles for rækken af indlæg på Brintbranchens Årsdag var, at brint er et kerne-begreb, når det gælder bæredygtig energiforsyning. Brint - hydrogen - vanddanner - har bogstavet H i det periodiske system over verdens grundstoffer. Brint er en del af vand (H20), men også en del af methan, methanol og den meget lange række af forskelge ganske attraktive stoffer, der baserer sig på kulbrinteforbindelser - uanset om det kommer fra fossile brændstoffer, der baserer sig på dyr og planter, der levede på joden for millioner af år siden, eller på planter og dyr, der lever i dag.







Brænder man kulbrinterne af, bliver der udledt CO2 og vand H2O plus den energi, som man gerne vil have fat i.

Omvendt kan man ved at tilføre energi fra en vindmølle få processen til at gå den anden vej, når de nødvendige stoffer er til stede under de rigtige forhold. Og så - en, to, tre, vupti - har man lagret energi på en måde, som man kan håndtere i gasform i eksempelvis de eksisterende gaslagre og i naturgasnettet - og i flydende form i de eksisterende tankanlæg. Og så kan man faktisk fortsætte, så længe solen skinner og vinde blæser.







OK - en, to, tre, vupti er nok lige hurtigt nok. Det kræver en en masse teknisk udvikling og forsøg. Men budskabet fra Brintbranchens Årsdag i Aalborg må være, at det kan lade sig gøre. Det sker allerede i mindre målestok i dag, hvor man eksempelvis eksperimenterer med at øge produktionen af methan i biogasanlæg ved at tilføre brint til processen. Brinten kan opsamle en stor del af den CO2, der findes i biomassen og som ellers ville slippe ud i atmosfæren uden at gøre gavn.





Her på transportnyhederne.dk kan vi efter at have overværet Brintbranchens Årsdag 2018 i Aalborg - og årsdagen sidste år i København - konstatere, at området udvikler sig hurtigere og hurtigere. Især asiatiske bilproducenter har gang i udvikligen af biler, der har brint i lagertanken i stedet for el, benzin, gas eller dieselolie.







Vi kan også konstatere, at selvom eksempelvis lastbilproducenterne ikke fortæller ret meget om deres syn på brint, hvis de da overhovedet fortæller noget, holder de øje med, hvad der sker på området.







DAF’s chefingeniør, Ron Borsboom, der er med i DAF’s ledelse, siger til transportnyhederne.dk, at DAF bestemt holder øje med udviklingen på brintområdet og blandt andet er godt bekendt med den teknik, som eksempelvis Ser Energy arbejder med.

Ron Borsboom forklarer, at selvom brintteknologien set ud fra DAF’s synspunkt stadig er på et begynderstadie, vil brint kunne spille en betydelig rolle for fremtidens transport.























