Iveco krydser Stralis med Trakker og får et helt ny lastbilserie

LANGTUR X TERRÆN = X-WAY:

Torsdag 19. april 2018 kl: 12:22

Fleksibilitet er nøgleordet i Danmark og Norden

Af: Redaktionen Iveco's produktprogram i klassen over 16-18 tons totalvægt består primært af Stralis langturslastbilerne og Trakker terrænbilerne. Førstnævnte er kendetegnet ved lav egenvægt, god brændstoføkonomi og god komfort til kørsel på gode veje, mens Trakker er kendetegnet ved det modsatte - tung, robust konstruktion, brændstofslugende aksler og samt komfort- og pladsforhold, der kunne være langt bedre på en moderne lastbil.Med X-Way, som kort og godt kan beskrives som en blanding af Stralis og Trakker, satser Iveco nu på at trænge rigtig ind segmentet mellem landevejs- og terrænkørsel. Af det samlede marked på ca. 300.000 enheder i det tunge segment i Europa vurderer Iveco, at ca. 80 % af markedet (240.000 enheder) består af landevejsbiler, ca. 15 % (ca. 45.000 enheder) består af biler til entreprenørkørsel og let terrænkørsel, mens de sidste ca. 5 % (ca. 15.000 enheder) består af deciderede terrænkøretøjer. Nu vil Iveco have en større bid af det midterste stykke af kagen, og det skal X-Way give dem.På mange af de store europæiske lastbilmarkeder lægger kunderne uhyre stor vægt på meget specifikke egenskaber og er parat til at ofre fleksibilitet.





En langturslastbil skal være let og brændstoføkonomisk, og en entreprenørlastbil skal være robust og terrængående - koste hvad det vil. I især Norden er der dog stor efterspørgsel efter lastbiler, der skal være uhyre fleksible - koste hvad det vil. Kranbiler, hejseladsbiler, tipbiler, små forvogne, store forvogne, lette betonkanoner, landevejstrækkere med tandem, forvogn-/hængertræk, slamsugere osv. osv. Her skal bilerne kunne lidt af det hele uden at gå på kompromis med brændstoføkonomi, nyttelast og fremkommelighed.



Det stiller krav om fleksibilitet i specifikationsmulighederne, og det er her, den nye Iveco X-Way skal boltre sig. I X-Way er der ikke frit valg mellem hele Iveco's enorme udvalg af komponenter - men næsten. Førerhusene leveres som korte og lange, smalle og brede.

Motorerne kan være 9-, 11- og 13-liters.

Gearkasserne kan være 12- og 16-trins automatisk, 16-trins manuel og 6-trins fuldautomagisk

Forakslerne kan være uden træk og med Hi-Traction hydraulisk træk

Bagakslerne kan være med enkelt- og navreduktion.

Chassiserne kan være lette, mellemsvære og svære

Affjedringerne kan være med stål eller luft - eller en kombination

Akseludvalget omfatter 2-, 3- og 4-akslede versioner som 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 (2+2), 8x4 (1+3)

De danske Iveco-sælgere har allerede taget hul på tilbudsgivning og salg af X-Way, og de første 6x4-trækkere og 8x4-chassiser i 2+2-udførelse er også leveret i Danmark. I løbet af de kommende uger åbner Iveco også for tilbudsgivning og salg af X-Way som lange chassiser i 4x2-, 6x2- og 8x2-versioner, og som rosinerne i pølseenderne kommer de i Danmark og Norden meget populære 8x4*4-versioner med tandemtræk og styrbar bogieaksler til salg i Danmark om ca. 3 måneder.











