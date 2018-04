IVECO X-WAY PÅ NORSKE LANDEVEJE:: Karakteren blev mere end godkendt

IVECO X-WAY PÅ NORSKE LANDEVEJE:

Torsdag 19. april 2018 kl: 12:11

Af: Redaktionen Transportnyhederne.dk’s udsendte lagde ud med et par ture i grusgraven i Trakkeren - for sådan lige at slå tonen an. Bilerne var 6x4-versioner i typisk norsk specifikation, dvs. med kort akselafstand og dumpertip. De var læsset op til max. totalvægt, og så gik det ellers afsted gennem mudderpøle, op og ned ad klippespor og gennem tungt, tungt sand.





Det generelle indtryk af Trakkeren er, som vi har oplevet før - bundsolid, hårdfør og ualmindelig kapabel i terrænet. Trakkerne var udrustet med den 2,3 meter smalle version af Ivecos velkendte Hi-Track sovekabineførerhus med lavt tag. Selv om det er et udmærket førerhus med acceptabel komfort og rummelighed, er alderen er dog begyndt at trykke. Det er i sin grundkonstruktion faktisk det ældste blandt de europæiske konkurrenter, idet det kom på markedet helt tilbage i 1993 samtidig med EuroStar og EuroCargo-modellerne.









Sammenligning med X-Way

Efter mudderkørslerne i Trakkeren var det tid til at sammenligne med den nye X-Way. Brugen af det moderniserede Stralis-førerhus i såkaldt Active Space-udgave i 2,5 meters bredde med sovekabine og lavt tag i kombination med lettere chassisrammer, affjedringer og drivlinekomponenter fra Stralis’en gør X-Way til en helt anden bil. Det var lidt ærgerligt, at Iveco havde valgt kun at præsentere X-Way’en i versioner med 570 hk Cursor 13-motor og 16-trins ZF TraXon-gearkasser (i Iveco-sprog Hi-Tronix), for dermed var det lidt sværere at sammenligne helt 1:1.







Der er dog ingen tvivl om, at X-Way’en er en markant mere fleksibel entreprenørbil end den nærmeste Trakker-version. Vi kørte flere runder på den ca. 1 time lange landevejsstrækning i både 3- og 4-akslede varianter med og uden påhængsvogn. X-Way’en efterlod et positivt indtryk med god trækkraft og komfortable køreegenskaber trods elendige norske landeveje med store sætningsskader pga. frost. Norge er et af verdens rigeste lande, men det var svært at få øje på ud fra standarden på landevejene omkring Gardermoen.







Testruten indeholdt både smalle (ujævne) veje med store sidehældninger, hvor styreegenskaberne skulle stå deres prøve og lidt større (ujævne!) veje med solide stigninger, hvor motorkraften skulle stå sin prøve. Karakteren blev mere end godkendt i begge tilfælde. Vi kørte en 3-akslede X-Way dumper-forvogn med tilkoblet 3-akslet kærre (48 tons vogntogsvægt) med ekstrem lang trækstang, som overførte en del vippebevægelser og slag til forvognen. Alligevel styrede X-Way’en sikkert hen over den ujævne asfalt, gennem utallige rundkørsler og over markante fartbump. Den 4-akslede X-Way kørte solo (32 tons totalvægt) og var kendetegnet ved ekstra god accelerationsevne, god affjedringskomfort takket være de to foraksler med parabelfjedre og det forbedrede førerhusophæng på Active Space-førerhuset.









Sølvbryllupsønske: nyt førerhus

Konklusionen efter en dag i selskab med Ivecos nye X-Way er udbredt positiv. Iveco har gjort det helt oplagte at tage de bedste egenskaber fra sine landevejs- og terrænbiler og krydset dem på en rigtig god måde. Men vil den nye X-Way slå igennem på det nordiske (og danske) marked og give Iveco et decideret gennembrud?Well, baseret på specifikationer og bredden i produktprogrammet burde det være muligt. Problemet for Iveco er ikke de enkelte komponenter og tekniske løsninger men i højere grad et image, der lider under manglende prestige.







Mange vognmænd og chauffører vrænger på næsen af Iveco, og selv om det kan virke uretfærdigt i forhold til produkternes reelle og målbare egenskaber, er det Ivecos største udfordring. Med den nye X-Way kunne Iveco have givet sig selv og sit lastbilprogram den oplagte sølvbryllupsgave her 25 år efter lanceringen af EuroStar/EuroTech/EuroCargo: et nyt og topmoderne førerhus.









Det blev det ikke til i denne omgang, så indtil det sker, må kunderne ”nøjes” med rigtige gode Stralis-, X-Way- og Trakker-lastbiler, der lige mangler den sidste prestige og komfort til at slå benene væk under de europæiske vognmænd og chauffører.









Trakkeren kunne tage mosten og var næsten ustoppelig. Kun enkelte gange var den ved at gå død i sandet, men med 500 hk og 16-trins automatiseret ZF-gearkasse (med Iveco-navnet Eurotronic2) lykkedes det at holde fremdriften. Medvirkende til dette er også de langs- og tværgående differentialespærrer, der kan indkobles under kørslen, hvis bilen er på vej ud i problemer.