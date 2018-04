Den Ny Lillebæltsbro er revnet - og skal opereres med det samme

Torsdag 19. april 2018 kl: 07:48

Af: Redaktionen Asfaltreparationen betyder, at nødspor og den tunge vognbane i retning mod Jylland vil være spærret hele døgnet fra fredag 20. april og fremefter, indtil arbejdet er afsluttet. Der vil desuden i en kort periode kun være én vognbane farbar over broen i retning mod Jylland om aftenen og natten.Reparationerne skal være afsluttet, inden den planlagte renovering af Den Gl. Lillebæltsbro starter i midten af maj, hvor denne bro vil blive spærret for trafik.





