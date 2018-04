Entreprenør i Fredericia har fået ny to-akslet tip-trailer

Onsdag 18. april 2018 kl: 09:54

Af: Redaktionen Den to-akslede letvægtstrailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med specielle forstærkninger. I højre side er der monteret cyklistværn.Kassen, der har et rumindhold på 23,5 kubikmeter er opbygget med sider fremstillet i 4 mm alu-profiler med 4 mm gods på indersiden og 2,8 mm gods på ydersiden. Forvæggen er udført i 5 mm alu-plade med kraftige forsmæksforstærkninger, mens bunden er fremstillet i 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet.Den tophængte bagklappen er monteret indvendig og har pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs ventil monteret på chassiset for automatisk åbning.Kassen er derudover leveret med rullepresenning på 70 mm aluminiumsrør.Traileren har to 10-tons aksler med tromlebremer og luftaffjedring med hæve/sænkefunktion. Første aksel er en liftaksel, mens anden aksel er selvstyrende.