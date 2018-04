Der er hjorte på vejene - især i skumringen

DYRENES BESKYTTELSE ADVARER:

Onsdag 18. april 2018 kl: 09:13

Vær særligt opmærksom i skumringstiden

Tre gode råd til at undgå påkørsler af hjorte

Sæt farten ned, når du i skumringen, om natten eller i dæmring kører gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen

Hold øje med reflekser fra dyrenes øjne. Ser du et dyr ved vejen, så sæt farten helt ned

En hjort kommer sjældent alene. Ser du én hoppe over vejen, så tro ikke at faren er drevet over. Der kan godt komme flere

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 fik sidste år i alt 8.653 henvendelser om påkørte hjorte i trafikken. Efter en periode med lav aktivitet i februar og marts viser Dyrenes Beskyttelses statistik, at antallet af opkald om påkørte hjorte stiger drastisk fra slutningen af april.Udover nye lam i trafikken, stiger råbukkenes aggressionsniveau også i marts og april og fortsætter henover sommeren. De "hævder revir", som betyder, at de fastslår opdelingen af skoven mellem bukkene. Opdelingen af skoven er en indledning til parringssæsonen, der starter i slutningen af juli og frem til august.- Foråret er en tid med voldsom aktivitet hos rådyrene. Bukkene bliver mere aggressive og hævder revir, hvilket ofte resulterer i, at andre bukke jages væk og derfor må krydse vejene, siger Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse.- Derudover er april til juni også perioden, hvor råerne føder nye lam, og derfor skubbes de nu knap ét år gamle lam ud fra mors skørter. Det betyder en masse uerfarne rådyr-teenagere, som skal finde nye steder at være, tilføjer han.At tage køreturen gennem skoven nyder mange, og især synet af forårets spirren og grønne blade på træerne er en fryd for øjet. Men tager man turen gennem skoven efter mørkets frembrud, kan det blive en knap så behagelig oplevelse.- Vores statistik viser, at langt de fleste påkørsler af hjorte i april og maj sker efter klokken 21. Det skyldes, at solen går ned omkring dette tidspunkt, og hjorte er mest aktive i skumringstiden og hele natten frem til solopgang, siger Michael Carlsen.Den almindeligste hjorteart i Danmark, rådyret, er ikke nødvendigvis et stort dyr. Det har en vægt op til 20-25 kilo, men kan stadig forårsage betydelig skade på både køretøj og passagerer. Det er derfor sjældent kun hjorten, der kommer til skade, hvis man rammer sådan et dyr i trafikken.