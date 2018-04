Samarbejde knytter tyske og japanske lastbiler sammen

Tirsdag 17. april 2018 kl: 19:43

Af: Sven-Erik Lindstrand

På en pressekonference i Tokyo fornylig offentliggjorde Volkswagen Truck & Bus (VWTB) og Hino Motors en aftale om et fremtidigt strategiskt partnerskab mellem de to selskaber. Samarbejdet omfatter blandt andet tekniske løsninger, logistik og indkøb.









Det tekniske samarbejde retter sig mod konventionelle drivlinerr, hybrid- og elmotorer samt it-opkoblinger og autonome (selvkørende) drivsystemer. Begge parter har som mål at forbedre deres respektive markedspositioner på det globale transportbranche og samme udvikle innovativ teknik og tilbyde kunderne højst mulig værdi som brugere.









- Denne aftale er blevet mulig, fordi Hino Motors og Volkswagen Truck & Bus deler samme ønsker om at tilbyde de bedst tænkbare produkter, sagde Yoshio Shimo, der er administrerende direktør og koncernchef for Hino Motors.









- Vi er meget glade for at komme tæt på Hino Motors, som er et af de førende selskaber og med en særskilt stærk tilstedeværelse i Asien. Samarbejdet kommer også til at bidrage til vores strategi om at blive en global mester i branchen, sagde Andreas Renschler, der er bestyrelsesmedlem i Volkswagen AG og administrerende direktør for Volkswagen Truck & Bus.









Volkswagen Truck & Bus har allerede stærke markedspositioner i Europa og Brasilien gennnem mærkerne MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus og RIO. Koncernen har også etableret et partnerskab med Navistar i Nordamerika og Sinotruk i Kina.









I 2002 indledte det på den tid selvstændige og svensk ejede Scania et samarbejde med Hino. Det blev delvist brudt op i 2011, da Scania etablerede eget selskab i Japan. Hino fortsatte dog med service og reservedelsforsyning.













