Midttrafik inviterer til samarbejde om arbejdsvilkår for flexchauffører

Mandag 30. april 2018 kl: 11:58

Af: Redaktionen

Midttrafiks nye bestyrelse godkendte på sit møde i marts en skærpelse af kravene til løn- og arbejdsvilkår i Flextrafik. Kravene indarbejdes i kommende udbudsbetingelser og skal sikre lige og fair konkurrence i udbud af flexkørsel. Midttrafik har valgt, at formuleringen i den nye taxilov skal gælde generelt for alle bydere. Samtidig vil Midttrafik indbyde arbejdsmarkedets parter til et samarbejde om løn- og arbejdsvilkår for flexchauffører i et formaliseret samarbejdsforum.









