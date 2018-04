Vognmand i Hornslet tager to fire-akslede chassiser i brug

Tirsdag 17. april 2018 kl: 11:39

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Chassiserne er lavet af specialstål og egnet til transport af en 30-fods container og en 20-fods container i midten.Køretøjerne er ADR godkendt og udstyret med ADR-tilbehør. De har en egenvægt på 5.120 kg og en nyttelast på 42.880 kg.Trailerne er leveret med fire luftaffjedrede aksler med med skivebremser - fjerde aksel som styreaksel, og første aksel som liftaksel. Køretøjerne har en hæve/sænke ventil med ”reset to ride” funktion, som giver mulighed for en større hældning.Derudover er trailerne leveret med arbejdsplatform med alu-sikkerhedsrist, værktøjskasse, manometer for visning af bælg-tryk og alu-fælge.