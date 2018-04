Medarbejder hos IAT i Kolding fik Danish Transport Awards medarbejderpris

Mandag 16. april 2018 kl: 14:38

Af: Redaktionen Laila H. Petersen er daglig leder for 45 medarbejdere hos IAT A/S i Kolding. Hendes indsats har konkret betydet, at virksomheden har udvidet forretningen med 17 biler og 22 chauffører i forbindelse med overtagelsen af al gastankvognskørsel for Air Liquide i Danmark, hvilket har sat gang i væksten hos IAT A/S.





- Laila H. Petersen er en medarbejder, der træder i karakter og kører en opgave helt hjem. Hvis hun har besluttet sig for noget, så går hun efter det og finder en løsning, der duer for kunden. Laila har forstået, at det handler om at opfylde kundens behov. Hun handler, og for en virksomhed er det guld værd at have medarbejdere, der går målrettet efter en god forretningside, sagde Martin Thorborg, der er formand for juryen i Danish Transport Award.





Ud over at varetage den daglige ledelse hos IAT A/S kan Laila H. Petersen både køre lastbil og disponere.





- Jeg er da både glad og taknemmelig over at modtage årets medarbejderpris i en branche med så utroligt mange dygtige medarbejdere. Jeg har gjort mit bedste for at prioritere nærhed og forståelse for kundernes behov, og det kan godt altså rigtig godt betale sig. sagde Laila H. Petersen, da hun modtog prisen i forbindelse med transportorganisationen ITD’s generalforsamling, der fandt sted i Odense i lørdags.





Med Danish Transport Awards medarbejderpris følger 20.000 kroner til vinderen.





