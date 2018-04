Randers-virksomhed vandt transportpris

Mandag 16. april 2018 kl: 14:33

Af: Redaktionen Thortrans fik prisen, fordi virksomhedens strategi har skabt vækst og arbejdspladser og gjort Thortrans til en af de førende transportvirksomheder inden for sit felt.- Thortrans er et fremragende eksempel på en transportvirksomhed, der er fremme i skoene og har forstået at give kunderne det, de har brug for. Virksomheden skal være, hvor kunderne er, og den skal have tænkt løsningen, så kunderne ikke skal bruge tid på det. Det er god og fremsynet service, når det er bedst, og det virker hver gang. Derfor skal Danish Transport Awards virksomhedspris også gå til Thortrans, sagde Martin Thorborg, der er formand for juryen i Danish Transport Award.



Thortrans har skabt vækst ved at specialisere sig i sit kerneområde - møbeltransport. Ejerne Lars og Henrik Kristensen har ud fra en udvikling, hvor kunderne i stigende omfang handler på nettet, udviklet en særlig IT-platform, der er designet specielt til B2C-levering. Løsningen gør det muligt for kunderne at booke deres møbeltransport direkte på nettet, når de handler.





Hos Thortrans er man både stolte og beærede over at vinde Danish Transport Award 2018. Årets vækstvirksomhed modtager 40.000 kroner, og Lars Kristensen er ikke i tvivl om, hvad prisen skal bruges til.





- Vi er så utroligt stolte og glade over, at vi har gjort os fortjente til denne pris. For os er Thortrans ikke bare en virksomhed, det er vores passion, og vi arbejder hårdt for at levere kvalitet og god service. Samtidig vil vi også gerne gøre noget for miljøet og for de mennesker, som ikke har haft de samme muligheder som andre. Det har vi gjort og samtidig har vi skabt vækst og arbejdspladser. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tusind tak for prisen, som vi naturligvis vil bruge til at få sat endnu flere gode ting i gang til gavn for både væksten og medarbejderne, sagde Lars Kristensen.





De to brødre Lars og Henrik Kristensen, som driver virksomheden, har konsolideret firmaet gennem opkøb af andre virksomheder og har satset stort på specialiseringen.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.