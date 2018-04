Transportorganisation nedsætter et vækstpanel

Mandag 16. april 2018 kl: 12:08

Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut i Oslo og formand for transportministerens ekspertgruppe for fremtidens mobilitet

Ole Thomsen, logistikdirektør i Rema 1000

Hans Henrik Grøn, logistikdirektør i Siemens Gamesa Renewable Energy

Nicolaj Boysen, logistikdirektør i Coop

Martin C. Hansen, direktør i Mover

Anne E. Jensen, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Venstre

Michael Henriques, chefkonsulent ved DTU Transport.

Af: Redaktionen Vækstpanelet består af:Herudover er fire af ITD’s medlemsvirksomheder udpeget til at deltage i vækstpanelet og bidrage med viden fra branchen og medlemmerne.





Det er:

Simon Galsgaard fra DSV Road

Torben Ladegaard fra K.V. Markussen/Fueltransport

Jørn Kudsk fra Kudsk og Nissum A/S

Nikolaj Brogaard fra Vognmand Sv. E. Brogaard





ITD oplyser, at Nikolaj Brogaard repræsenterer den unge generation fra organisationens netværk Next Generation.









Strategiarbejdet bliver hjulpet på vej af professor i Supply Chain Management, Jan Stentoft fra SDU, Instituttet for Fremtidsforskning og Copenhagen Economics.







Sammen vil de i de kommende måneder foretage grundige analyser af transporterhvervet og gennemføre ekspertinterviews i ind- og udland. Også ITD’s medlemmer vil kunne se frem til at blive inddraget i arbejdet. Vækstpanelets vigtigste opgave bliver at klarlægge de udviklingstendenser, der vil få indflydelse på fremtidens vejgodstransport både nationalt og internationalt frem mod år 2030.









- Hvis I skal kunne ruste jeres virksomheder til den internationale konkurrence og sætte kursen for fremtiden, så er det altafgørende, at I ved mest muligt om det farvand, som I kommer til at navigere i. Derfor har vi sammen med bestyrelsen indledt arbejdet med en ny vækststrategi. Det er vores ambition, at Danmark i 2030 skal have styrket sin position som et internationalt kraftcenter inden for vejgodstransport og logistik og bidrage til et stigende BNP til gavn for dansk økonomi, siger Carina Christensen.



