Politiet sætter ind med fartkontrol

Mandag 16. april 2018 kl: 11:49

Små fartoverskridelser koster også liv



Antal klip for hastighedsforseelser i 2017:

Nordjylland: 6.779

Østjylland: 5.091

Midt- Vestjylland: 7.518

Sydøstjylland: 8.714

Syd- og Sønderjylland: 4.037

Fyn: 5.144

Sydsjælland og Lolland-Falster: 6.335

Midt- og Vestsjælland: 2.559

Nordsjælland: 5.724

Københavns Vestegn: 3.458

København: 7.143

Bornholm: 225

(Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter):

Af: Redaktionen Nye tal fra Rigspolitiet viser, at politikredsene sidste år klippede 62.727 klip i kørekortene hos trafikanter, der kørte over 30 procent hurtigere end tilladt. Det er bekymrende, lyder det både fra politiet og Rådet for Sikker Trafik.- Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene, så farten har en enorm betydning for vores sikkerhed, når vi færdes i trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at holde øje med deres fart og sænke den, hvis de kører for stærkt, siger Mogens Kjærgaard Møller, deer er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.Politiet vil i løbet af denne sætte ind med kontrol med fotovogne samt mobile kontroller, hvor betjente på motorcykel og i bil holder øje med de bilister, der har en lidt for tung speederfod. For høj fart er et af politiets hovedindsatsområder sammen med uopmærksomhed og spritkørsel.- Vi ved, at politiets fartkontrol får flere til at respektere fartgrænserne. Det er vigtigt, da der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken. I bund og grund handler det om, at flere kommer sikkert hjem, hvis flere letter foden lidt fra speederen, siger vicepolitiinspektør Arne Martinsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.Politiets fartkontrol i denne uge kommer samtidig med den landsdækkende fartkampagne ”Sænk farten – før det er for sent”, som Rådet for Sikker Trafik og 90 kommuner står bag. Langs vejene er der sat 5.000 skilte op, som opfordrer bilisterne til lige at holde øje med deres fart.Kampagnen sætter fokus på, at det ikke kun er de høje hastigheder i trafikken, der udgør en risiko. Tal fra Vejdirektoratet viser, at i seks ud af ti dødsulykker på landevejene var der tale om en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t over det tilladte.- De små fartoverskridelser har også en stor betydning. Hvis man øger farten fra for eksempel 80 til 95 km/t, så forlænger man sin bremselængde med cirka 20 meter. Det kan være netop de meter, der er afgørende i en kritisk situation, hvor man har brug for at katastrofebremse. Så selv en lille fartoverskridelse har stor betydning, siger Mogens Kjærgaard Møller.