Herfølge Vognmandsforretning har fået ny MAN med kran og tip

Fredag 13. april 2018 kl: 14:45

Kranspecifikationer

400 graders arbejdsområde

15 graders overknæk

EVS

Hydraulisk rækkevidde på 14,8 meter

Af: Redaktionen Kranen har et armsystem med 15 graders overknæk mellem inderste udligger og knækarmen samt et kontinuerligt svingområde. HMF 2620K-RCS har en stor kapacitet og sikkerhed og giver kranføreren overblik over alle løfteopgaverHMF 2620K-RCS er blandt andet udstyret med HMF’s patenterede EVS-stabilitetssikringssystem, der sikrer maksimal stabilitet og løfteevne i hele kranens arbejdsområde og RCS radiofjernstyring (Remote Control Superior) med en Danfoss ventilblok for øget løftekraft og præcise bevægelser.





