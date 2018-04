- Sawo leverer endnu en kran til grovvareforretning

Fredag 13. april 2018 kl: 14:02

Derudover er kranen leveret med eksternt display, hvor chaufføren kan aflæse kranens driftstimer, aktuelt stabilitet - og hvis der kommer en fejlmeddelelse, vil den også blive vist på skærmen med en fejlkode, der sikrer en hurtig fejlsøgning af kranen.





Krankonsollet er opbygget med hydrauliske låse for hurtigt og nem afsætning af kranen.





Brødr. Ewers A/S er i dag Danmarks største privatejede grovvareforretning. Virksomheden er grundlagt i 1848 og drives nu af femte generation Hans Otto Ewers og Claus Ewers. Selskabet har i dag ca. 110 medarbejdere, råder over en lagerkapacitet på 180.000 ton og har to fabrikker med en årlig foderproduktion på ca. 300.000 ton.