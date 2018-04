- Et medhold vil sende chok-bølger gennem transportbranchen

ADVOKAT OM LØNKRAV FRA RUMÆNSK CHAUFFØR:

Torsdag 12. april 2018 kl: 16:31

Af: Redaktionen - Alle vil jo nærlæse dommen og se, hvor mange andre chauffører, der har været ansat under lignende forhold, siger advokaten til Fagbladet 3F.









Han peger på, at det vil kalde på en politisk løsning, fordi de forhold, som mange østeuropæiske chauffører arbejder og lever under, er et problem, som ikke har været hensigten med EU's indre marked.









- Vi mener, at det her er en form for social dumping. Men hvis vi vinder sagen, frygter jeg, at modparten anker til landsretten, fordi sagen har så stor betydning. Bring har mange chauffører ansat med base i Danmark, siger Christian Riewe til Fagbladet 3F.









Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport, der organiserer chauffører og lagerarbejdere, siger til Fagbladet 3F, at det er 3F's klare vurdering, at den rumænske chauffør Emilian Tudor Jetzi har været udstationeret i Danmark og derfor har krav på løn på dansk niveau.





- Vi har blandt andet anlagt sagen på baggrund af EU’s udstationeringsdirektiv og princippet om, at ansatte skal have lige løn for lige arbejde i samme land.





Sagens hovedpersonen, Emilian Tudor Jetzi, siger til Fagbladet 3F, at det eneste han ønsker for sig selv og for alle hans chaufførkolleger i transportbranchen, er retfærdighed.







Københavns Byret ventes at træffe afgørelse om, hvorvidt sagen kan fortsætte i Danmark, i løbet af fire uger.





