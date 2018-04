Ejeren af British Airways vil købe norsk flyselskab

Torsdag 12. april 2018 kl: 15:21

Af: Redaktionen Ifølge det amerikanske erhvervesmedie, Bloomberg, har IAG sat en pris på Norwegian på omkring 18 milliarder kroner.









Selvom IAG, der også er moderselskab for irske Aer Lingus, spanske Iberia og Vueling, har ytret ønske om at overtage Norwegian, er det ikke det samme som, at det bliver til virkelighed.









Hovedaktionær og administrerende direktør Bjørn Kjos skal i hvert fald synes om idéen. Bjørn Kjos ejer gennem holdingselskabet HBK Holding 26,8 procent af aktierne i Norwegian.









Gennem de seneste år har Norwegian ekspanderet kraftigt med nye fly og nye internationale flyruter. Økonomisk flyver det norske selskab dog ikke i øverste luftlag. I det seneste kvartal var resultatet et stort underskud.

























