Renault Trucks udvider sit Optitrack-system

Torsdag 12. april 2018 kl: 11:57

Øget trækkraft



Øget betjeningskomfort og manøvredygtighed



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fremover leverer Renault Trucks en Optitrack+ version, der indeholder nye hydrauliske motorer beregnet til kunder, der arbejder under ekstreme forhold. Optitrack er udviklet af Renault Trucks i samarbejde med Poclain Hydraulics i 2009 og er tilgængelig til C 2,5 serien.Systemets hydrauliske tryk er blevet øget fra 420 til 450 bar, hvilket øger det maksimale hjulmoment med syv procent. Denne nye funktion øger trækkraften, så chaufførerne bedre kan klare de vanskeligheder, der er forbundet med at håndtere køretøjer med høj nyttelast eller i stejlt terræn.For at sikre maksimal startkraft i de mest krævende situationer har Renault Trucks tilføjet en "boost" funktion. Ved aktivering øges trykket i trækket på forhjulene til maksimalt tryk (450 bar) for at opnå optimalt startmoment.Optitrack-systemet afbrydes, når køretøjets hastighed når 50 km/t (sammenlignet med 40 km/t på tidligere versioner) og genoptages automatisk ved 20 km/t.Endelig justerer en selvkalibreringsfunktion Optitrack-systemets indstillinger. Der er desuden tilføjet et ekstra bakgear (R2) for øget manøvredygtighed i alle typer terræn.Optitrack+ anbefales specielt til jordarbejde eller ved transport af materialer under vanskelige forhold.