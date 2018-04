Dansk fortolkning af cabotage-kørsel fulgte EU-reglerne

MERE OM EU-DOMSTOLENS AFGØRELSE:

Torsdag 12. april 2018 kl: 11:10

hvornår man kunne kræve dokumentation i forbindelse med kontrol af cabotagekørsel

de danske bødesatser for overtrædelse af reglerne

den danske definition af én cabotagetur

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Cabotage-reglerne fastlægger, hvordan udenlandske transportvirksomheder kan køre indenrigskørsel i et andet EU-land end hjemlandet - eksempelvis i Danmark.Danmark har blandt andet fortolket reglerne således, at en udenlandsk transportvirksomhed efter en international transport til Danmark har lov til at udføre tre nationale transportoperationer (cabotagekørsler) inden for syv dage i Danmark.EU-Domstolen har nu konkluderet, at den danske definition af cabotagekørsel ikke strider med EU-reglerne. Én cabotagekørsel kan således stadigvæk bestå af enten flere pålæsningssteder eller flere aflæsningssteder, men ikke af både flere pålæsningssteder og flere aflæsningssteder.Sagen startede tilbage i 2013, hvor EU-Kommissionen via en pilotprojektsag bad de danske myndigheder om en række oplysninger for at kunne vurdere, om de danske regler strider mod cabotagereglerne. EU-Kommissionen fokuserede dengang på tre kritikpunkter i den danske lovgivning.Det drejede sig om:Da EU-Kommissionen ikke stillede sig tilfreds med de danske svar i sagen, valgte EU-Kommissionen i 2014 at indlede en traktatkrænkelsesprocedure mod Danmark ved at sende en åbningsskrivelse, hvor EU-Kommissionen gentog sine tre kritikpunkter.På baggrund af åbningsskrivelsen valgte man fra dansk side at ændre i den såkaldte cabotagevejledning, så det nu fremgik, at dokumentationen for overholdelsen af cabotagereglerne nu skulle fremvises inden for rimelig tid efter standsning af køretøjet.Med hensyn til de danske bødesatser og den danske definition af én cabotagetur fastholdte man den danske fortolkning.Det fik EU-Kommission til i 2015 at sende en begrundet udtalelse til Danmark med de to kritikpunkter. Igen fastholdte man fra dansk side sin fortolkning af reglerne, og det førte til, at EU-Kommissionen i 2016 stævnede Danmark ved EU-Domstolen med påstand om, at den danske definition af én cabotagetur stred mod EU-reglerne, mens EU-Kommissionen i sin stævning ikke valgte at forfølge spørgsmålet om de danske bødestørrelser.Nu har EU-Domstolen truffet en afgørelse og Danmark er blevet frikendt.