Fælles indsats i Syd- og Sønderjylland skal forebygge tyverier fra transportvirksomheder

Onsdag 11. april 2018 kl: 15:38

IT - blandt andet hvordan man undgår at blive hacket og udsat for databedrageri

Elektronisk overvågning - blandt andet hvordan man sikrer trækkere og trailere

Brandsikring - hvordan man forebygger brande

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Syd- og Sønderjyllands Politi og transportbranchen har siden 2010 arbejdet tæt sammen på området. Og i denne sammenhæng har syv vognmandsvirksomheder i Syd- og Sønderjylland siden 2014 deltaget i et pilotprojekt, hvor politiet har besøgt virksomhederne og rådgivet dem om, hvordan de bedst kan sikre deres værdier.- Projektet har omfattet både små og store aktører i branchen. Og vi har inspireret dem til at tænke anderledes, når det gælder sikring af varebiler, trækkere, trailere, bygninger samt det gods, de transporterer for kunderne. Selv små, nye vaner kan gøre det meget bøvlet at være tyv. Og det er de erfaringer, vi gerne vil give videre på fyraftensmødet, siger specialkonsulent Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat.Han peger desuden på, at der er god grund til, at transportbranchen sætter sikring på dagsordenen.- I 2017 modtog vi 343 anmeldelser om tyverier fra lastbiler og varebiler. Det er en stigning på næsten 50 procent på et år. Vi kan gøre vores for at efterforske sagerne, anholde tyvene samt få dem dømt i retten. Men skal vi virkelig imødegå den udvikling, er vi afhængige af, at virksomhederne også tænker i sikring og forebyggelse gennem hele transportkæden fra producent til forbruger, siger Christian Østergård.På mødet vil virksomheder, der har deltaget i sikringsprojektet, fortælle om deres erfaringer, lige som der vil være fokus på en række andre elementer, når det gælder sikkerhed:Mødet finder sted tirsdag 17. april klokken 17.00 - 20.30 i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej i VejenSyd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg, samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.