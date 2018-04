Letbanen i Aarhus kører mod anden etape

Onsdag 11. april 2018 kl: 15:26

Af: Redaktionen Den kommende projektafklaring og VVM-undersøgelse af Letbanens etape 2 skal blandt andet svare på følgende spørgsmål: Hvilken vej skal Letbanen køre til Brabrand? Hvordan skal banen føres igennem det nye Lisbjerg? Og hvor skal letbanetogene standse på Aarhus Ø?Først og fremmest skal de tre projekter undersøges nærmere med hensyn til teknik, økonomi og indpasning i omgivelserne. Og der skal gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse. Det står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og er et lovkrav forud for større anlægsprojekter, som kan påvirke miljøet væsentligt. Politikerne i Aarhus byråd skal - forud for undersøgelsen - afgrænse fokus, herunder hvilke mulige linjeføringer der skal undersøges. Derefter skal undersøgelserne sendes i udbud.Letbanens etape 2 foreslås delt i tre projekter:



Lisbjergskolen-Hinnerup

Undersøgelserne af strækningen gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Favrskov Kommune. Blandt andet skal to mulige linjeføringer gennem Hinnerup undersøges, ligesom det skal afklares, hvordan Letbanen bedst passes ind i byudviklingen i Lisbjerg nord for Aarhus.



Nørreport-Aarhus Ø

I 2017 besluttede Aarhus Byråd at fremrykke etableringen af letbanespor til Aarhus Ø. Udviklingen på Aarhus Ø går hurtigt, og det er vigtigt, at den kollektive trafik kommer på plads. Samtidig er området forberedt for Letbanen og både projektafklaring, miljøundersøgelser og det efterfølgende anlægsarbejde forventes at kunne gennemføres forholdsvis hurtigt med start på anlæg i 2020.



Aarhus H-Brabrand

Strækningen til Brabrand er den mest omfattende del af etape 2. Det skyldes især, at der er tale om en bynær linje, som flere steder skal passere gennem smalle veje med en del trafik og med værdifulde bygninger og miljøer samt betydelige investeringer i eksisterede anlæg - herunder ledninger under asfalten.





I Teknik og Miljøs indstilling foreslås det at undersøge et hovedforslag til linjeføringen og en række alternative linjeføringer på delstrækninger i midtbyen samt i Bispehaven og i Brabrand. En del af undersøgelsen skal også gå på en ny Brabrand Station.





Busser i BRT-systemer bliver undersøgt som alternativ

Aarhus Byråd har besluttet at undersøge fordele og ulemper ved anvendelse af højklassede busbaserede systemer med særlig infrastruktur (BRT-løsninger) som alternativ eller indledende skridt til Letbanen.

BRT står for Bus Rapid Transit og er (eventuelt særligt lange) busser, der kører i deres eget spor uden brug af skinner. Fordelen ved BRT er, at systemet er billigere at anlægge, men til gengæld har det heller ikke kapacitet til lige så mange rejsende som en letbane. Det er vigtigt for BRT-systemet, at busserne kører i deres eget spor - i princippet som Letbanen og prioriteres gennem kryds.

BRT er ifølge indstillingen ikke relevant at undersøge for strækningen til Aarhus Ø, da forholdene på Kystvejen ikke levner plads til busserne.





