Kran med flyjib er lige efter chaufførens ønsker

Onsdag 11. april 2018 kl: 13:00

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Jørgen Buhl, der driver virksomheden, valgte en Hiab XS 477 E-6 HiPro med Flyjib 100X-5 ud fra chaufførens ønsker, da kranen primært bruges til montage opgaver. Kranen er udstyret med CombiDrive 3 radiostyring, der sikrer en nem og præcis manøvrering af kranen uden at gå på kompromis med kranens hastighed.For at øge løftekapaciteten er kranen udstyret med et E-lænkesystem med høj ydelse, der sikrer, at den maksimale løftekapacitet opretholdes ved arbejde med armsystemet i udstrakt opret position, udstrakt vandret position eller ved håndtering af laster tæt ved stammen.Med flyjib har kranen op mod 24 meters hydrauliske rækkevidde.Opbygningen er udført efter chaufførens ønsker.