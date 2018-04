- DTL-repræsentanter roste VLAK-Regeringens holdning til flere vejpakke-punkter

Tirsdag 10. april 2018 kl: 12:53

EU-Kommissionens forslag om en tidsbegrænsning på fem dage for cabotage-kørsel er for omfattende og foreslår i stedet, at grænsen sættes til tre dage

introduktion af værn mod muligheden for at udføre cabotagekørsel 365 dage om året

cabotageregler for alle typer af kombineret transport

stramning af dokumentationskravene med klar henvisning til cabotagereglerne

Forholdene på de europæiske markeder har været på dagsordenen ved de seneste valg til både EU-Parlamentet, Folketinget og på kommunalt plan i Danmark.DTL havde derfor pænt med ros til den danske regerings holdning til flere af elementerne i vejpakken fra EU-Kommissionen. Det gjaldt blandt andet regeringens holdning til følgende:DTL støtter også VLAK-regeringens holdning om, at cabotagekørsel, kombineret transport og såkaldt tredjelandskørsel omfattes fra første dag af udstationeringsreglerne, og at der skal stilles en række krav til virksomheder for at forhindre de såkaldte postkasseselskaber. Det er også vigtigt for Danmark, at der fastsættes fælles regler for, hvordan medlemslandene skal håndtere anmodninger fra andre medlemslande ved mistanke om et postkasseselskab.Danmark vil også arbejde for, at tidspunktet for ibrugtagning af den smarte tachograf fremrykkes til 2024 for alle køretøjer, hvor chaufføren forpligtes til ved først egnede holdeplads at indtaste nationalitetsmærke i den digitale tachograf, efter køretøjet har krydset en grænse.- Vi havde lejlighed til at fortælle Folketingets Transportudvalg, at vi langt hen ad vejen støtter op om EU-Kommissionens pakke med forslag til en ny regulering af vejtransportsektoren, og at vi også langt hen ad vejen støtter den danske regering i dens holdning under de kommende forhandlinger, siger underdirektør og erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm, og fortsætter:- Det er egentlig ikke så vanskeligt at finde de rigtige kompromisser med det ønske, som både EU-Kommissionen og den danske regering har til at få et fremtidigt afbalanceret transportmarked, der giver de nødvendige friheder på tværs af grænserne, men med respekt for de nationale markeder.Som toppen på morgenmødets kransekage fremlagde ETF - European Transport Workers' Federation - repræsenteret af Hans Christian Graversen fra 3F, et kompromisforslag om enkle og håndterbare regler for udstationering af chauffører, der skal gælde både cabotage, kombineret trafik og tredjelandskørsel - det vil sige alle ture, hvor chaufføren ikke slutter eller starter i sit hjemland - landet, hvor han er ansat.Administrerende direktør i NLA, Søren Hyldstrup Larsen, vurderer mulighederne for et kompromis i forhandlingerne positivt, og skyder i øvrigt påstande om traktatbrud ned. Han opfordrer til, at de nordiske lande tilslutter sig ECR - den europæiske organisation for kontrolmyndighed, som efter hans vurdering bliver afgørende for kontrol og håndhævelse af reglerne.- Der var gode og yderst relevante spørgsmål fra Transportudvalgets medlemmer. Og efter dagens møde er det mit indtryk, at forslaget fra ETF, der er blevet fremlagt af både liberale og socialdemokrater fra både øst og vest i EU-Parlamentet, har vundet gehør mange steder i Europa, også aftvang interesse og anerkendelse fra de danske parlamentarikere, siger han.