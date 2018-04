Folketingets Transportudvalg spiste frokost med ITD i Bruxelles

Tirsdag 10. april 2018 kl: 12:49

Af: Redaktionen På frokostmødet med udvalget præsenterede ITD folketingspolitikerne for organisationens synspunkter på de forskellige dele af vejpakken - især udstationeringsdirektivet, cabotage-kørsel og køre- og hviletidsreglerne.Ifølge ITD var folketingsmedlemmerne især interesserede i forslagene om køre- og hviletid og udstationering og status på forhandlingerne i EU’s institutioner.På mødet var der også mulighed for at høre vicekontorchef Frederik Rasmussen fra EU-Kommissionen give en status på forhandlingerne om vejpakken.- Vejpakken er meget omfattende, og udfaldet af den vil få enorm betydning for hele den europæiske transport- og logistiksektor. Derfor glæder vi os også over, at de danske politikere tager sig tid til at møde os i Bruxelles og sætte sig grundigt ind i de mange forskellige elementer i vejpakken, siger Emma Hadrovic, der er ITD’s politiske konsulent i Bruxelles.- Vi har forsøgt at give dem et konkret indblik i, hvad de forskellige scenarier kan få af betydning i de enkelte transportvirksomheder. Vi forklarede også, hvordan vores arbejde i Bruxelles foregår, og hvad det er, der er i spil i forhandlingerne, siger hun videre.