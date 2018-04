Chaufførlønnen skal følge landet

Tirsdag 10. april 2018 kl: 12:55

Af: Jesper Christensen

EU-Kommisssionen vil med den vejpakke, som blev præsenteret 31. maj sidste år, tage højde for lønforskellene i de forskellige lande og arbejder med regler om, at chaufførlønningerne som minimum skal følge landet med udgangspunkt i, at chauffører er omfattet af EU’s udstationeringsdirektiv.









DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard siger til transportnyhederne.dk, at han ikke ser det som et stort problem, at chaufførerne som minimum skal aflønnes i forhold til det land, de arbejder i. Når man kan sætte cabotage-kørsel ind i it-systemer, kan man også sætte chaufføraflønningen i EU-landene ind i it-systemer.









Efter Erik Østergaards opfattelse bunder modstanden først og fremmest i, at de berørte virksomheder føler deres nuværende forretningsmodel truet, når man vil kræve, at chaufførlønnen følger det land, de opererer i.









- Når nye tiltag ikke er godt for deres forretning, bliver de straks kaldt for administrativt besværlige, siger Erik Østergaard.









Over for transportnyhederne.dk understreger Erik Østergaard, at han sådan set ikke har noget problem med, at en rumænsk chauffør får rumænsk løn på hele turen, hvis han kører transit fra Rumænien gennem Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Tyskland og til eksempelvis Danmark.









Der, hvor Erik Østergaard har problemer, er, når lastbilchauffører fra lavtlønslande målrettet bliver brugt til at udføre transporter langt væk fra hjemlandet i og mellem lande, der har et helt andet og langt højere lønniveau. Det kan være tredjelandskørsel, cabotage-kørsel og kombinerede transporter til og fra havne og kombiterminaler i direkte og hård konkurrence med landets egne transportvirksomheder, der operere med med lastbiler og chauffører, som aflønnes efter landets eget lønniveau.









Han mener, at virksomheder, der vil udføre transporter i Norden, blot kan etablere sig i Danmark. Det er administrativt enkelt og kan ske online via virk.dk.









- Måske ligger moderselskabet allerede i Danmark. Jeg kan i al fald godt komme i tanke om en række danske transportvirksomheder, som kun har få eller slet ingen biler på danske plader siger Erik Østergaard.









Han kalder argumenter med, at det vil være en administrativ byder, hvis chaufførlønnen skal følge landet, som noget pølsesnak.









- Med den it-udvikling, vi ser i dag, vil det være en ganske enkelt at håndtere, siger han og tilføjer:





- Hvis man vil.









Erik Østergaard peger på, at en del af den skæve konkurrence mellem vognmænd fra Vesteuropa og vognmænd fra Østeuropa, skyldes, at selvom chauffører allerede er omfattet af EU’s direktiv om udstationeret arbejdeskraft, bliver reglerne ikke håndhævet af de forskellige landes myndigheder.









DTL’s direktør understreger, at problemet med, at kontrollere om de forskellige reglerne bliver overholdt, bliver først endeligt løst, når lastbilernes tachografer får en GPS-enhed installeret. EU-Kommissionen arbejder i dag på, at tachografer i lastbiler og busser i fremtiden skal have indbygget en GPS-enhed, der løbende registrer, hvor lastbilen eller bussen har været.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.