Rastepladser med tidsbegrænsning kan bidrage til ordnede forhold

Tirsdag 10. april 2018 kl: 12:54

Af: Jesper Christensen - 25 timer giver chaufførerne mulighed for at holde et reduceret ugehvil på 24 timer på rastepladserne, og så skulle det gerne give plads til, at chaufførerne kan holde deres daglige pauser og eventuelt daglige hvil, siger Erik Østergaard og henviser til, at EU-Domstolen i december slog fast, at chauffører ikke må afholde de regulære ugehvil på mindst 45 timer i deres lastbiler. Det skal ske andre egnede steder - eksempelvis på hotel.Derfor stiller han sig også uforstående over for, at transportorganisationer som eksempelvis ITD og DI Transport argumenterede imod en tidsbegrænsning - og at hvis der skulle være en tidsbegrænsning, så skulle den være på 45 timer.- Så vidt jeg ved, er der ingen overnatningsmuligheder for chaufførerne på motorvejsrastepladserne, når det er ulovligt at afholde det almindelige ugehvil på 45 timer i deres lastbiler, siger han.For ham at se bunder modstandernes argumentation i, at deres forretningsmodel med at benytte udenlandske lastbiler er truet, fordi de nu bliver tvunget til at søge for, at de udenlandske chauffør kan afholde deres ordinære ugehvil andre steder end i deres lastbiler.Erik Østergaard har også svært ved at følge argumentationen for, at det er en statsopgave at sørge for, at der er tilstrækkeligt med plads til lastbiler på motorvejsrastepladserne, så chaufførerne kan parkere der, når de skal holde deres lovpligtige ugehvil.Erik Østergaard peger på, at den aftale tidsbegrænsning kan bidrage til at skabe mere ordnede forhold på for chaufførerne. Dels, når det gælder ugehvilene, og dels, når det gælder de daglige pauser og hvil, fordi tidsbegrænsningen vil betyde en større udskiftning, da færre lastbiler vil holde og blokere rastepladserne for andre.Læs også:















