Vi repræsenterer danske vognmænd med danske biler

VOGNMANDSORGANISATIONEN DTL:

Tirsdag 10. april 2018 kl: 12:56

Social dumping

Af: Jesper Christensen Baggrunden for interviewet med Erik Østergaard er de aktuelle forhandlinger i EU om EU-Kommissionens vejtransportpakke, som blev lagt frem 31. maj sidste år. Her peger Erik Østergaard på, at EU-Kommissionen i udspillet vil tage højde for den situation, som EU fik skabt med cabotage-forordningen tilbage begyndelsen af 2000-tallet, da en EU bød velkommen til en række Østeuropæiske lande. Cabotage-forordningen var en liberalisering af europæiske landevejstransport, som åbnede for, at vognmandsforretninger etableret i de nye EU-lande i Østeuropa kan drive forretninger i andre lande, end hjemlandet - uden at lastbilerne kommer til hjemlandet.Det har skabt billigere transporter. Internationale transporter direkte mellem to lande er blevet billigere og den nationale godstransport i især vesteuropæiske lande er blevet udsat for konkurrence fra østeuropæiske vognmænd, der opererer med chaufførlønninger, der ligger markant lavere, end chaufførlønnen i de lande, de opererer i.- Vi kan se, at der er 20 procent færre danske lastbiler i dag, end der var i 2008, hvor der var flest, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Og vi kan se, at transportarbejdet i Danmark nu ligger over niveauet før krisen satte ind. Så hvem kører så med godset.Erik Østergaard svarer selv på spørgsmålet.- Det gør udenlandske vognmænd - især vognmandforretninger etableret i Østeuropa, hvor en del er ejet af eksempelvis danske transportvirksomheder. Der har aldrig kørt så mange Østeuropæiske biler i Danmark som der gør nu. Det kan man også se ud af grænsetællingerne.- Og så kan vi se, at der sker en markant udnyttelse af cabotage-reglerne, siger Erik Østergaard og henviser til, at cabotage-kørsel pr definition er midlertidig.- Nogle gange bliver reglerne udnyttet lige til grænsen - og nogle gange over grænsen, siger han videre.Og bliver EU’s cabotage-forordning kombineret med EU’s direktiv for kombinerede transporter, der åbner for, at udenlandske vognmænd kan kører national transport til og fra eksempelvis havne og kombiterminaler i en radius på 150 kilometer fra havnen eller kombiterminalen, er der ifølge DTL’s direktør åbnet en ladeport for, at udenlandske vognmænd kan operere stort set uhindret i Danmark, hvis transportopgaverne bliver planlagt efter det. Og sker det med chaufførlønninger på under danske lønninger - eksempelvis det halve eller på en tredjedel - er danske vognmænd med danske lastbiler og chauffører fra Danmark bagud på point fra begyndelsen.Erik Østergaard sætter to ord på situationen: Social dumping.For ham og DTL dækker social dumping over flere ting. Først og fremmest spekulation i lave lønninger i en række østeuropæiske lande.Dernæst de arbejdsforhold, som vognmandsforretningerne i de pågældende lande tilbyder deres chauffører - mange uger eller flere måneder væk fra hjemlandet, hvor lastbilernes førerhuse er deres hjem, og hvor det kan være tvivlsomt, om de har adgang til toilet og bad.Derudover oplever mange udenlandske chauffører, at de bliver presset til at bryde køre- og hviletidsreglerne. Og det er ikke blot en påstand, at reglerne bliver brudt. Det dokumenterer politiets løbende kontroller.Ifølge Erik Østergaard er konkurrenceforholdene på landtransportområdet i dag tydeligvis skæve - og at det ikke er til danske vognmænds fordel - og heller ikke til fordel for vognmænd fra andre vesteuropæiske lande - eksempelvis Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland og Frankrig, Østrig osv.Erik Østergaard peger på, at EU-Kommissionens udspil på landtransportområdet reelt omfatter alle vilkår for at drive vognmandsforretning på. Han peger også på, at der er rigtig mange initiativer i EU-Kommissionens vejpakke, som DTL kan bakke op om. Det er eksempelvis, at cabotagekørsel skal aflønnes efter niveauet i det land, kørslen udføres i, og at landtransport er omfattet af EU’s udstationeringsdirektiv.- Det er landtransportområdet faktisk allerede, men det bliver ikke håndhævet, siger Erik Østergaard.De østeuropæiske vognmænd har sat sig markant på det nordvesturopæiske transportmarked og fortsætte med at tage markedsandele. Det er godt for Østeuropæerne, men ikke godt for danske vognmænd, siger Erik Østergaard.Han understreger derfor endnu en gang, at DTL - Danske Vognmænd er en danske vognmandsorganisation, der repræsenterer danske vognmænd med danske lastbiler og chauffører, der bliver aflønnet efter danske overenskomster.- Det er deres interesse, vi kæmper for, siger Erik Østergaard og efterlyser, at andre transportorganisationer, der arbejder på at påvirke de politiske forhandlinger om EU’s vejpakke vil melde lige så klart ud om, hvilke interesser de varetagerLæs også: