- Vi er uenige med transportorganisationen ITD

DTL-DIREKTØR:

Tirsdag 10. april 2018 kl: 12:55

Af: Jesper Christensen Han peger på, at hvor ITD har allieret sig med transportorganisationer og handelskamre i først og fremmest Østeuropa, har DTL som vognmandsorganisation et tæt samarbejde med svenske, norske og finske vognmandsorganisationer i Nordic Logististics Association (NLA), som med udgangspunkt i Bruxelles arbejder med at fremføre de sammenfaldende interesser, som vognmænd i Danmark, Sverige, Norge og Finland har, når det gælder om at sikre fair og lige konkurrencevilkår og forebygge spekulation i og udnyttelse af EU-landenes forskellige løn- og arbejdsvilkår - og EU’s regler om for eksempel cabotage-kørsel og EU’s Kombidirektiv. De nordiske synspunkter deles af blandt andet vognmandsorganisationer i Tyskland, Frankrig og Holland.- Vi må deles efter opfattelse og melde klart ud, hvilke interesser, vi varetager, siger Erik Østergaard, som efterspørger et svar på, hvordan ITD som transportorganisation varetager interesserne hos danske vognmænd, der kører med danske lastbiler og chauffører fra Danmark.Læs også: