Manglende betaling af vejbenyttelsesafgift gav store bøder

Mandag 9. april 2018 kl: 15:19

Af: Redaktionen Søndag 25. marts kontrollerede tungvognscentret en lastbil på motorvej E20 på Fyn. Politiet kunne konstatere, at der ikke var betalt vejbenyttelsesafgift for den pågældende dag og den foregående dag.- Da transportvirksomheden i forvejen havde mere end fem forudgående afgjorte sager om manglende betaling af vejbenyttelsesafgift inden for en gentagelsesperiode på to år, blev bødetaksten fastsat til det maksimale beløb på 15.000 kroner pr. forseelse, hvilket derfor resulterede i en samlet bøde på 30.000 kroner, siger politikommissær Stig Simonsen, der er leder af Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi.Fem dage senere fredag 30. marts standsede Tungvognscenter Syd igen et vogntog fra transportvirksomheden og kunne konstatere, at der denne gang manglede betaling for vejbenyttelsesafgift i fire dage. Denne gang blev det derfor til en bøde på 60.000 kroner.Samlet set fik transportvirksomheden i løbet af de fem dage bøder for at have undladt at betale vejbenyttelsesafgift i Danmark på i alt 90.000 kroner.