Flere lastbiler havde besøg af tyve

Mandag 9. april 2018 kl: 11:03

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Søndag klokken 07.35 fik politiet den første af flere anmeldelser om tyveri eller forsøg på tyveri fra lastbiler, der havde holdt natparkeret på rastepladsen ved Karlslunde på Motorvej E20/E47 nord for Køge. Ifølge politiet har tyve skåret et eller flere huller i 10 udenlandsk registrerede sættevogne med presenning for enten at se, om der var noget af værdi eller for at stjæle noget af godset i sættevognene.I flere af de tilkoblede sættevognstrækkere havde chaufføren ligget sovet, men intet bemærket i løbet af natten. Politiet undersøgte de berørte vogntog og afventer nu nærmere opgørelser fra de respektive vognmænd over stjålne effekter.Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt ved de natparkerede vogntog på rastepladsen. Kontakt politiet på telefon 114 med oplysninger i sagen.