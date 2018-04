Lastvognsmekaniker brugte svejseanlæg, der brød i brand

Mandag 9. april 2018 kl: 10:57

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Mekanikeren havde anvendt et svejseanlæg, som pludselig var brudt i brand. Mekanikeren og lastbilchaufføren havde i føllesskab fået slukket ilden, men brandvæsnet kunne konstatere, at en trykflaske i mekanikerbilen var så varm og dermed så ustabil, at der var eksplosionsfare i området.Derfor blev området afspærret og et par supermarkeder i området evakueret og lukket. Eb nærliggende tankstationen blev af sikkerhedsmæssige årsager også midlertidigt lukket.Derudover blev dele af Greve Midtby Center evakueret, og bustrafikken i området blev omlagt.Kort før klokken 11 var den ustabile trykflaske blevet fjernet fra mekanikerbilen og gjort klar til at blive transport bort, så afspærringen kunne ophæves.Ingen kom til skade ved hverken branden eller den efterfølgende håndtering af trykflasken.