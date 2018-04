500 svenske heste vinder tyske pris for lavt brændstofforbrug

Mandag 9. april 2018 kl: 09:42

Af: Redaktionen Med et gennemsnitsforbrug på 24,92 liter/100 km (4,01 km/l) og en gennemsnitshastighed på 79,91 km/t på den 350 kilometer lange teststrækning, som alle de konkurrerende lastbiler skulle gennemkøre, blev forskellen fra Scania til den nærmeste konkurrent 0,4 liter/100 km. Målt over en typisk kørestrækning ved langtur på 150.000 km årligt svarer det til op til 600 liter brændstof eller ca. 3.000 literdiesel over en fem-årig periode.I de seneste tre-fire år er Scania blevet rost i mange pressetest for, og Scania har også sat en række rekorder for lavt brændstofforbrug i sammenligningstests udført af uafhængige journalister i mange europæiske lande.- “Green Truck Award" er en unik sammenligningstest, da den udelukkende fokuserer på det, der betyder mest for vores kunder ud fra et omkostnings- og miljøperspektiv, siger Wolfgang Buschan, der er produktdirektør for langturslastbiler på Scania.- At vi har vundet prisen igen i år, er meget smigrende for os."Green Truck Award" arrangeres af to af de førende tyske fagblade, “VerkehrsRundschau” og “Trucker”. Alle de deltagende lastbiler indgik i vogntog på 40 tons vogntogsvægt og blev kørt under nøje overvågede forhold på en rute, der gik mellem München og Nürnberg i Bayern.Brændstofforbrug og gennemsnitshastighed kontrolleres omhyggeligt, og potentielle forskelle i vejr- og trafikforhold bliver udlignet. Lavt brændstofforbrug reducerer ikke kun omkostningerne, men giver også højere energieffektivitet, lavere CO2-udslip og lavere miljøbelastning.