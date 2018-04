Tyske Siemens skal digitalisere jernbanerne i Norge

Mandag 9. april 2018 kl: 01:16

Fakta:

ERTMS-systemet er en del af en fælles standard for hele Europa, som skal erstatte de eksisterende 20 forskellige togstyringssystemer. Med ERTMS vil man i fremtiden kunne køre med samme togset i hele Europa. Det vil for eksempel blive muligt at køre et godstog fra Italien op gennem Europa og til Norge uden at skulle skifte lokomotiv.

Det vil bidrage til at gøre det hurtigere og billigere at fragte varer og passagerer

Siemens skal levere et komplet signalanlæg med sikringsanlæg, drivmotorer til skiftespor, togdetektionsssystem, planovergange og tilhørende infrastruktur langs skinneanlæggene

Leverancen fra Siemens har en værdi på cirka 7,5 milliarder norske kroner inklusiv 25 års service

Projektet omfatter 375 stationer og 4.200 kilometer spor

Planlagt færdigt i 2034

Planlagt indføring på Oslo S i 2026.

Totalt planlægger Bane NOR at bruge 23,4 milliarder norske kroner på ERTMS

Af: Jesper Christensen Den meget omfattende udbygning og modernisering af de norske jernbaner, der omfatter 4.200 kilometer spor og 375 stationer, skal efter planen være klar i 2034.Opgaven med at etablere ERTMS-systemet, som har givet danske Banednmark store udfordringer, bliver den største norske opgave for Siemens nogensinde.Med digitaliseringen vil fysiske skilte og analoge lyssignaler blive erstattet med sensorer og digitale signalanlæg, som skal sørge for mere præcise informationer, som bliver flyttet ind på en skærm i togenes førekabiner, hvor lokomotivførerne løbende får informationer om trafikken.- Det nye digitale signalsystem vil give løbende information om trafikken i realtid. Det vil føre til en meget bedre og sikrere afvikling af trafikken, højere punktlighet og større kapacitet ved, at togene kan køre tættere. Norge får med dette en moderne og effektiv togafvikling med teknologi i verdensklasse, siger Lars Johan Andresen, der er divisionsdirektør for Mobility i Siemens i Norge.Markedsledende teknologi var sammen med bedste tekniske løsning kombineret med solid gennomføringsevne og gode erfaringer fra tidligere leveranser var ifølge Bane NOR udslagsgivende for beslutningen om af vælge Siemens.Projektet skal gennemføres i perioden 2018 til 2034 med en serviceaftale frem til 2059. Leverancen omfatter et komplet signalanlæg med sikringsanlæg, drivmotorer til skiftespor, togdetektionsssystem, planovergange og tilhørende infrastruktur langs skinneanlæggene.

(Kilde: Banedanmark)

