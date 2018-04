Stålindustri i Thisted får biler af stål med mere

Søndag 8. april 2018 kl: 06:00

Af: Redaktionen I de seneste par år har lastbilsælger Lars Pedersen i Thisted solgt flere rigtig store Scania’er opbygget med kran til CSK. Men de to seneste leveringer, som er de første af den nye Scania-generation, er blot almindelige tre-akslede sættevognstrækkere.Der er tale om to tre-akslede Scania S 500 A6x2, som begge skal køre med firmaets trailere til byggepladser i Danmark, Sverige og Norge, hvor de fungerer som mobile lagre for de stålkonstruktioner, der er produceret på CSK’s fabrikker i Thisted og i Letland.De to nye tre-akslede trækkere er udrustet seks-cylindrede rækkemotorer på 500 hk, gearkasser med integreret overgear samt retarder og forstærket bagtøj med 2,69:1 i udveksling.Opbygningen af bilerne er udført hos Stiholt i Thisted med brændstof- og AdBlue-tanke i venstre side, integreret værktøjskasse bag sideskørterne i højre side, ekstra værktøjskasser mellem bagakslerne samt anodiseret, heldækkende alu-dørk og galge.I øvrigt er Stiholt i gang med to nye Scania-kranbiler til CSK Stålindustri.