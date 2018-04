Transportortorganisation skal møde Folketingets Transportudvalg i Bruxelles

Lørdag 7. april 2018 kl: 07:00

Af: Jesper Christensen Repræsentanter fra Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg er på mandag 9. april på studietur i Bruxelles for at blive klogere på forhandlingerne om EU-Kommissionen’s vejtransportpakke. På et frokostmøde med ITD’s delegation i Bruxelles, hvor vicekontorchef Frederik Rasmussen fra DG Move i EU-Kommissionen deltager, vil ITD præsentere sine synspunkter.- Det glæder os meget, at transportpolitikerne kommer til Bruxelles for at sætte sig grundigt ind i forhandlingerne om EU´s vejpakke. Vejpakken vil få stor betydning for danske transportvirksomheder, og derfor er det vigtigt, at de danske politikere kender til de meget centrale dele i vejpakkeforhandlingerne, der lige nu pågår mellem EU-Parlamentet, EU’s Ministerråd og EU-Kommissionen. Vi vil præsentere dem for ITD´s holdninger og orientere dem om vores proaktive arbejde i forbindelse med forhandlingerne i Bruxelles, siger Emma Hadrovic, der er ITD’s politiske konsulent i Bruxelles.





ITD har gennem det seneste år holdt mange møder med folketingspolitikerne om vejpakken, men det er første gang, at transportudvalget besøger Bruxelles, efter at EU-Kommissionen præsenterede første del af vejpakken i maj sidste år.





Følgende medlemmer af Folketingets Transportudlalg deltager i rejsen til Bruxelles (ifølge ft.dk fredag 6. april):



Fra oppositionen:

Rasmus Prehn (S)

Lennart Damsbo-Andersen (S)

Mette Reissmann (S)

Henning Hyllested (EL)

Roger Courage Matthisen (ALT) Fra Regeringspartierne:

Kristian Pihl Lorentzen (V)

Rasmus Jarlov (KF) Interesserede kan se programmet for udvalgets rejse til Bruxelles her:



Lidt om vejtransportpakken fra EU-Kommissionen:

EU-Kommissionen præsenterede 31. maj 2017 vejpakken, som indeholder anbefalinger til nye fælles spilleregler for den europæiske vejgodstransportsektor

EU-Kommissionen har taget udgangspunkt i at skabe mere lige og fair forhold og dæmme op for social dumping

EU-Kommissionen havde i sit første udspil i alt otte initiativer inden for blandt udstationeringsregler for chauffører, køre- og hviletidsregler og cabotage-kørsel

EU-Kommissionen kom 8. november 2017 med vejpakkens anden del. Forslagene rummede en række ændringer i EU-lovgivningen, der skal nedsætte CO2-udslippet i vejtransportsektoren og fremme kombineret transport

