Elektronerne har spillet for for it-mand i 50 år

Fredag 6. april 2018 kl: 14:42

Af: Redaktionen Efter kurset blev Bjørn Rønshof 1. februar 1968 ansat i ØK´s nystartede virksomhed ØK Data. Det var dengang it hed EDB, og man anvendte de såkaldte hulkort. Karrieren førte ham de kommende år omkring statistikudvikling af indenrigsministeriets CPR-nummer system, ansættelser i F.L. Schmidt og Regnecentralen, inden han i 1980 blev selvstændig.



Bjørn Rønshof etablerede i 1986 firmaet Kyborg A/S med speciale i økonomi- og brancheløsninger til vognmandssektoren med særlig vægt på transportstyring og affaldsregistrering. I de seneste år er aktiviteterne udvidet med systemer til mobil ordrestyring og -kommunikation.





Adskillige nuværende kunder har været med helt tilbage fra de tidligste år, herunder den Glostrup baserede slamsugervirksomhed Leif M. Jensen A/S, renovationsvirksomheden M. Larsen Vognmandsfirma i Brøndby samt Henrik Tofteng A/S. Harald Nyborg koncernen har ligeledes i mange år benyttet Kyborgs systemer, hvilket blandt andet skyldes Bjørn Rønshofs tilgængelighed og stædige ihærdighed for at løse sine kunders behov.





Bjørn Rønshof er i dag stadig fuldt aktiv i Kyborg A/S, dels som bestyrelsesformand og dels som programmør/konsulent. Posten som administrerende direktør er i dag overtaget af hans datter Louise Rønshof.





Privat bor Bjørn Rønshof i Hedensted sammen med Pia Rønshof, som han har været gift med i 40 år. Sammen har de fem voksne børn, hvoraf tre arbejder i Kyborg.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.