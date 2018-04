- Limfjorden bliver testområde for Danmarks første førerløse havnebus

Fredag 6. april 2018 kl: 22:00

Toårig forsøgsfase

Limfjorden som maritimt kraftcenter

Stærkt fundament

Foreløbig tidsplan



- Det er meget positivt, at Søfartsstyrelsen nu har givet grønt lys til fortsættelsen af projektet, siger borgmester og bestyrelsesformand hos Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup-Larsen (S).- Ruten mellem Stigsborg Havnefront i Nørresundby og Musikkens Hus i Aalborg er en fysisk sammenkobling af byen, men også et vigtigt element i den regionale udviklingsstrategi. Vi vil være en Smart City, der ligger i den internationale top inden for nytænkende og bæredygtig byudvikling. Havnebussen er endnu et skridt i den rigtige retning, siger han videre.De nordjyske passagerer bliver dog ikke bare kastet ud på vandet uden ledsagere. I den kommende testfase skal færgen sejle med to besætningsmedlemmer om bord. De skal gennemteste teknologien, så der er garanti for, at passagererne kommer over fjorden uden at få vand i skoene, når færgen i fremtiden skal sejle af sig selv.- Der bliver arbejdet målrettet på at kunne sætte forsøgsfærgen med bemanding i fjorden allerede i løbet af sommeren. Og hvis alt går vel, håber vi på at have den førerløse havnebus klar til sin jomfrutur med 12 passagerer allerede i 2020, siger Thomas Kastrup-Larsen.Udover at bidrage til den offentlige transport ligger der to bevæggrunde bag projektet. Dels handler det om at øge tilgængeligheden til Stigsborg Havnefront, der er Nørresundbys nye bydel.- Integrationen af boliger, erhverv og grønne områder, der kan bruges fleksibelt, er en frontløber for fremtidens multifunktionelle og bæredygtige byområder, siger Thomas Kastrup-Larsen.En anden og mindst ligeså vigtig bevæggrund er ønsket om at sætte Aalborg på verdenskortet inden for højteknologisk, maritim udvikling.- Vi har i Nordjylland et hav af virksomheder, organisationer og forskningscentre, der sidder på en masse viden inden for det maritime område. Dét skal vi udnytte. Og samtidig vil de selvsamme aktører profitere af et større regionalt fokus på området. Det giver mulighed for vækst både i den enkelte virksomhed og i branchen generelt, siger Thomas Kastrup-Larsen.Visionerne i Aalborg er et stærkt bidrag til VLAK-Regeringens vækststrategi om at gøre Danmark til globalt maritimt kraftcenter, der går forrest inden for udviklingen af teknologi, materialer, digitalisering, autonomi med mere på området.Bevidstheden om de uudnyttede maritime ressourcer i Nordjylland er omdrejningspunktet for den ovennævnte arbejdsgruppe, som består af en række virksomheder og organisationer med kompetencer inden for det maritime område - lige fra forskning, projektstyring og mandskab til udvikling af intelligente systemer til autonom færgedrift, navigation og skibssikkerhed.Projektet bliver forankret i Center for Logistik og Samarbejde, og derudover omfatter aktørerne blandt andet Den Selvejende Erhvervsdrivende Fond Stigsborg Havnefront, Aalborg Havn, Aalborg Universitet, Wärtsilä/Lyngsoe Marine Systems, MARCOD, Martec, TUCO Group, Beredskab Nordjylland, Aalborg Kommunes brovagt, advokatfirmaet HjulmandKaptajn, revisionsfirmaet BDO, MYdefence, LB Consult, Tall Ships Aalborg Fonden og Logimatic.- Det maritime område er meget kompliceret, men med denne sammensætning af virksomheder og organisationer råder vi over kompetencer i verdensklasse. Så jeg tror virkelig på, at vi kan søsætte Danmarks første havnebus i Limfjorden i 2020, påpeger Thomas Kastrup-Larsen.I øjeblikket er det arbejdsgruppens hensigt at stifte en erhvervsdrivende fond. I første omgang søges der regionale udviklingsmidler til forprojektet i 2018. Derefter skal der skaffes yderligere 20-30 millioner kroner over de resterende tre år, som projektet er anslået til at vare ifølge den foreløbige tidsplan, der ser således ud: