HOLLANDSK LASTBILPRODUCENT SPØRGER:: Hvem er den bedste mekaniker

Hvem er den bedste mekaniker

HOLLANDSK LASTBILPRODUCENT SPØRGER:

Fredag 6. april 2018 kl: 14:10

Af: Redaktionen Sidste år lancerede DAF en helt ny generation af lastbiler. Efter relanceringen er de nye LF-, CF- og XF-lastbiler stadig med i front, når det gælder områder som eksempelvis miljøvenlighed, sikkerhed, chaufførkomfort og de samlede ejerskabsomkostninger - Total Cost of Ownership - TCO.DAF’s værkstedsteknikere skal kende de nyeste DAF lastbiler ud og ind, så de får en grundig uddannelse for at sikre, at de er i stand til at hjælpe kunderne så hurtigt og omkostningseffektivt som muligt med de nyeste informationer og systemer.Derudover fungerer DAF-teknikerne reelt som et "visitkort" i en DAF-forhandlers værksted, og de spiller dermed en vigtig rolle, når det drejer sig om kundetilfredshed. Når alt kommer til alt, er målet, at de leverer service og kvalitet i top - helt ned til mindste detalje.Konkurrencen - DAF European Technician of the Year 2018 - om at finde årets tekniker består af to dele.







Sidste år konkurrerede teknikerne fra de 18 deltagende lande om deres respektive nationale titel. Nu konkurrerer vinderne af de nationale titler mod hinanden i den europæiske finale.





I den europæiske finale, der finder sted 11. og 12. april i DAF Trucks' hovedkvarter i Eindhoven i Holland vil finalisterne demonstrere deres faglige ekspertise i en række udfordrende teoretiske og praktiske øvelser. Deltagerne skal blandt andet finde løsninger på fejl relateret til motoren og køretøjets systemer inden for et bestemt tidsrum.





Alle kandidater har gennemført det højeste uddannelsesniveau på det tekniske område: cheftekniker.





De nominerede i 2018:

Marin Pavicic, Østrig

Wim Vanderheyden, Belgien

Petr Valenta, Tjekkiet

Mike Christensen, Danmark

Mathias Lehmann, Tyskland

János Szekeres, Ungarn

Fabio Zogno, Italien

Cor Kramer, Holland

Bjørn Måge, Norge

Łukasz Węgrzynek, Polen

Rui Manuel Tavares da Silva, Portugal

Martin Sako, Slovakiet

Iván Manuel Grela Muiño, Spanien

Hugo Bergman, Sverige

Stephan Rettenmund, Schweiz

Adam Baker, Storbritannien

Dragos (Vasile) Pop, Rumænien



