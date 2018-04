- Forsøg med Flexbus skal styrke serviceniveauet i landdistrikterne

Fredag 6. april 2018 kl: 11:15

Af: Redaktionen På to ruter har der siden 1. april kørt en række flexbusture om aftenen og i weekenden i en forsøgsperiode frem til 30. september 2018. Turen køres med mindre busser.På rute 230 mellem Fårup og Randers er der sat nye flexbusture ind, som supplement til busbetjeningen.På rute 237 mellem Hadsund og Randers ændres tre busafgange om søndagen til otte flexbusture, og der tilbydes flexbusture om aftenen mandag - lørdag.En Flexbus betjener stoppestederne på bussens rute. Turen skal bestilles senest en time i forvejen, og bestillingen skal ske efter klokken 7.00 og senest klokken 20.00. Prisen er den samme som med bussen. Man kan bruge alle billettyper undtagen rejsekort.

Interesserede kan se mere om Flexbusser i Midttrafiks områdeRanders Kommune og Midttrafik håber, at kunder i de to områder tager godt imod det fleksible tilbud. Efter sommerferien 2018 evalueres forsøget sammen med borgerne i de to områder, som forsøget dækker.Resultatet af forsøget skal vise, i hvilket omfang Flexbus kan anvendes mere generelt til at forbedre og øge fleksibiliteten i det kollektive trafiktilbud i kommunens mindre byer og landdistrikter.De nye køreplaner for de to ruter inklusiv Flexbus kan ses her: