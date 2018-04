Havn i Sydvestjylland fejrede jubilæumsår med et resultat på 235,5 millioner kroner

Fredag 6. april 2018 kl: 09:48

Havnens omsætningen voksede i 2017 med 2,2 procent i forhold til 2016 og nåede 235,5 millioner kroner, hvilket er en ny omsætningsrekord. Resultatet på bundlinien blev på 80,7 millioner kroner.





Esbjerg Havn kan også se tibage på et år med en stabil godsomsætning, et generelt højt aktivitetsniveau og en stor fremgang i udskibningen af vindmøllekomponenter. Området Havvind rundede en udskibet kapacitet på 1.300 MW, hvilket er 200 MW mere end i 2016.





- Det glæder mig, at vi et i jubilæumsår kan præsentere et så solidt regnskab. For det bekræfter, at både byen og havnen er i rigtig god form. Og jeg ser et meget stærkt afsæt for, at vi sammen kan udvikle os endnu mere over de næste mange år, siger bestyrelsesformand i Esbjerg Havn Flemming N. Enevoldsen.





Styrke til at investere er afgørende for fremtidig vækst

I 2017 investerede Esbjerg Havn 239 millioner kroner i at gøre Østhavnen færdig. I alt har Esbjerg Havn investeret 1,7 milliarder kroner i nye løsninger og infrastruktur siden 2004, og i 2017 var afkastet på den investerede kapital (ROAIC) 8,4 procent.

Af: Redaktionen





Flemming N. Enevoldsen vurderer, at investeringsparathed også fremover vil være helt afgørende for Esbjerg Havn, og det kræver finansiel styrke.





- Vores finansielle muskler skal være store nok til, at vi løbende kan foretage de investeringer, der kræves for at imødekomme vores kunders behov og udvikle Esbjerg Havn. Derfor skal vi også fremover holde omkostningerne nede og sikre et fornuftigt afkast af vores investeringer, siger han og peger på, at investeringsbehovet ikke bliver mindre i fremtiden set i lyset af udsigterne i markedet og den historisk høje hastighed, som omgivelserne forandrer sig med.





Esbjerg Havn har netop sat gang i en VVM-undersøgelse af en fremtidig havneudvidelse på op til én millioner kvadratmeter - cirka 100 hektar - så havnen er klar til at udvide i takt med, at behovet for nye arealer opstår. VVM-processen vil efter planen være afsluttet ved udgangen af 2019, hvorefter en eventuel udvidelse kan planlægges og sættes i gang.





Positive udsigter for havnens tre hovedforretningsområder

Esbjerg Havn peger på, at vindmølleindustrien kan kigge ind i en stor pipeline frem mod 2020. I 2018 vil det i høj grad være Horns Rev 3, som præger billedet i Esbjerg. RoRo-trafikken har været stabil i 2017, og alt tyder på en positiv udvikling for 2018. Dog er det fortsat usikkert, om og i givet fald hvordan Brexit vil påvirke trafikken. Endelig ser de positive takter i den internationale olie- og gasindustri i 2017 ud til at fortsætte og for alvor nå til Esbjerg i 2018.





- Med forbehold for den usikkerhed, som er et grundvilkår for olie-og gasindustrien, kan vi registrere klare tegn på, at tingene går i den rigtige retning. Og INEOS og TOTAL’s opkøb i Danmark bekræfter, at der er tillid til mulighederne i den danske olie-og gasindustri. Det samme gælder beslutningen om at investere 21 milliarder kroner i genopretningen af Tyra-feltet. Det historisk store infrastrukturprojekt får enorm betydning for Esbjerg fra slutningen af 2018 og frem, siger Ole Ingrisch, der er direktør for Esbjerg Havn.





Fakta fra Esbjerg Havns årsregnskab 2017:







2017

2016 Omsætning (millioner kroner): 235,5 230,5 Resultat (millioner kroner):

80,7

79,6 Driftsresultat (millioner kroner): 98 96,5 Afkast af investeret kapital (ROAIC) 8,4 procent 8,9 procent Godsomsætning (millioner ton)

4,5 4,5



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.