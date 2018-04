Hirtshals Havn fortsatte væksten i 2017 - og satte endnu en gang økonomisk rekord

Torsdag 5. april 2018 kl: 17:24

Af: Redaktionen For ottende år i træk kan Hirtshals Havn vise omsætningsrekord. I 2017 nåede havnen en samlet omsætning på 77,5 millioner kroner og et regnskabsresultat på 11,2 millioner kronerVæksten i havnens omsætning er især båret af en stigning i godstransporten på 6,0 procent i forhold til 2016, så den samlede godsvolumen i 2017 kom op på 1,9 millioner ton. Hovedparten af godstransporten over Hirtshals Havn udgøres af lastbiltrafikken på Color Lines, Fjord Lines og Smyril Lines færger samt CLdN's og Smyril Lines ruteskibe. Med et samlet antal på 142.000 enheder har der været en stigning på 1,9 procent i forhold til 2016.- Havnen har igen sat omsætningsrekord, og det er for mig beviset på at vi er på den rette vej med udviklingsindsatsen. Samtidig vil i 2018 fortsætte med at realisere de initiativer vi har sat i gang i 2017. Samlet vil jeg betegne regnskabet som godt, når jeg ser året i en samlet betragtning, derfor vil vi forsætte med at realisere resultater af det udviklingstryk vi lægger på en række forretningsområder, siger bestyrelsesformand i Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen.På godstransportområdet er Hirtshals Havn er et intermodalt logistikcenter, der over de kommende år vil positionere sig som et erhvervsområde for logistik- og produktionsvirksomheder, der vil udnytte de muligheder for multimodale transportløsninger, som Hirtshals' placering i Skandinavien på logisk vis kan tilbyde.Passagertrafikken over havnen har haft det skønnede niveau, idet havnen med kendskabet til den lave kurs på den norske krone på forhånd havde sat forventningerne på et beskedent niveau.Fiskeriet er fortsat en stor del af aktiviteterne i Hirtshals Havn. Som en af Danmarks største fiskerihavne er fiskeriet fortsat centralt i havnens positionering. Særligt er tilførslerne af fisk og skaldyr over blandt andet Fiskeauktion Nord interessante, idet havnens omsætningen med en landingsværdi på 324,7 millioner kroner i 2017 er fastholdt på niveau med omsætninger i 2016, hvor værdien af tilførslerne var på 326,6 millioner kroner.- Et af vores mere specielle initiativer er den udvikling af Havnegadeområdet til glæde for byens borgere og turister, som vi har sat i gang her i 2017. De planer, vi arbejder på for området, skal gøre Havnegade og Vesthavnen til en oplevelse for besøgende. I lige så høj grad skal moderniseringen være med til at tiltrække nye vidensbaserede virksomheder. Med opbygning af videnskompetencer i Hirtshals er vores målsætning, at der vil være en positiv effekt på de samlede erhvervsklynger i Hirtshals over de kommende år, siger bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen.